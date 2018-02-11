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| | «Не похожий на других»: Павел Воля презентовал новое видео

«Не похожий на других»: Павел Воля презентовал новое видео

Сегодня, 12:24
В мире российского шоу-бизнеса эпатажный Павел Воля продолжает поражать публику своей специфичностью. Он привлекает к себе внимание множественных поклонников своими уникальными ролями в кино и сольными номерами на сцене. 


«Не похожий на других»: Павел Воля презентовал новое видео

 

Павел Воля – парень из развлекательного шоу «Камеди клаб». За время работы на телевидении его зрители узнали в роли талантливого актера, известного режиссера и артиста сцены. О нем можно сказать, что его творческий путь довольно разнообразен и по-своему специфичен. Сначала игра в КВН, потом немного работы на радио в Пензе, после этого начало сценических образов в кинематографе. Благодаря своим неординарным талантам Павел Воля смог завоевать массу поклонников, которые просто без ума от его игры на площадках.


Павел Воля снялся во многих фильмах. Его роли известны в таких работах, как «Самый лучший фильм», «Невеста любой ценой», «Любовь в большом городе» и т.д. Очень любит шоумен и шокировать публику. Не так давно он представил фанатам несколько фотоснимков в своем микроблоге социальной сети, где он изменил имидж и побрил наголо голову. Поклонники по-разному восприняли такой поступок и в сети появились множественные обсуждения известного актера с головой, похожей на бильярдный шарик.

 

В таком поступке звезды российского шоу-бизнеса прослеживается своеобразная эпатажность и непохожесть. Ведь мало кто из мировых звезд может так легко решить кардинально изменить свой имидж. Но на фоне комического образа, Павел Воля представил себя и настоящим философом. Он показал в новом видеоролике, что отношение каждого человека к определенным ценностям может быть разным. Шоумен проникся глобальной проблемой современной молодежи и акцентировал внимание на том, что нужно правильно выбирать в своей жизни приоритеты.

«Не похожий на других»: Павел Воля презентовал новое видео

 

Новая работа не осталась незамеченной поклонниками артиста. В комvентариях в соцсети фоловеры благодарили Павла и желали ему дальнейших интересных идей и оставаться таким же «не похожим на других».

Как и все люди, Павел Воля женатый человек. его супругой стала акробатка Ляйсан, с которой мужчина наконец-то нашел свое счастье. Супруги воспитывают двоих детей - сына Роберта и дочь Софию. Примечательным есть тот факт, что его женитьба на спортсменке и рождение двух наследников стала настоящей сенсацией для публики. Ведь ранее Павел Воля носил репутацию заядлого ловеласа и дон-жуана, а первые серьезные отношения с невестой Марикой не закончились вальсом Мендельсона в загсе.Хотя сама новая супруга некоторый период скрывала наличие такого известного мужа по своим причинам.

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