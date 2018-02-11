«Не похожий на других»: Павел Воля презентовал новое видео

Павел Воля – парень из развлекательного шоу «Камеди клаб». За время работы на телевидении его зрители узнали в роли талантливого актера, известного режиссера и артиста сцены. О нем можно сказать, что его творческий путь довольно разнообразен и по-своему специфичен. Сначала игра в КВН, потом немного работы на радио в Пензе, после этого начало сценических образов в кинематографе. Благодаря своим неординарным талантам Павел Воля смог завоевать массу поклонников, которые просто без ума от его игры на площадках.
Новая работа не осталась незамеченной поклонниками артиста. В комvентариях в соцсети фоловеры благодарили Павла и желали ему дальнейших интересных идей и оставаться таким же «не похожим на других».
Как и все люди, Павел Воля женатый человек. его супругой стала акробатка Ляйсан, с которой мужчина наконец-то нашел свое счастье. Супруги воспитывают двоих детей - сына Роберта и дочь Софию. Примечательным есть тот факт, что его женитьба на спортсменке и рождение двух наследников стала настоящей сенсацией для публики. Ведь ранее Павел Воля носил репутацию заядлого ловеласа и дон-жуана, а первые серьезные отношения с невестой Марикой не закончились вальсом Мендельсона в загсе.Хотя сама новая супруга некоторый период скрывала наличие такого известного мужа по своим причинам.