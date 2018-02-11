«Не похожий на других»: Павел Воля презентовал новое видео

В мире российского шоу-бизнеса эпатажный Павел Воля продолжает поражать публику своей специфичностью. Он привлекает к себе внимание множественных поклонников своими уникальными ролями в кино и сольными номерами на сцене.





Павел Воля – парень из развлекательного шоу «Камеди клаб». За время работы на телевидении его зрители узнали в роли талантливого актера, известного режиссера и артиста сцены. О нем можно сказать, что его творческий путь довольно разнообразен и по-своему специфичен. Сначала игра в КВН, потом немного работы на радио в Пензе, после этого начало сценических образов в кинематографе. Благодаря своим неординарным талантам Павел Воля смог завоевать массу поклонников, которые просто без ума от его игры на площадках. Павел Воля – парень из развлекательного шоу «Камеди клаб». За время работы на телевидении его зрители узнали в роли талантливого актера, известного режиссера и артиста сцены. О нем можно сказать, что его творческий путь довольно разнообразен и по-своему специфичен. Сначала игра в КВН, потом немного работы на радио в Пензе, после этого начало сценических образов в кинематографе. Благодаря своим неординарным талантам Павел Воля смог завоевать массу поклонников, которые просто без ума от его игры на площадках.





Павел Воля снялся во многих фильмах. Его роли известны в таких работах, как «Самый лучший фильм», «Невеста любой ценой», «Любовь в большом городе» и т.д. Очень любит шоумен и шокировать публику. Не так давно он представил фанатам несколько фотоснимков в своем микроблоге социальной сети, где он изменил имидж и побрил наголо голову. Поклонники по-разному восприняли такой поступок и в сети появились множественные обсуждения известного актера с головой, похожей на бильярдный шарик.