Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | 50 Оттенков Бузовой: Ольга Бузова шокировала публику БДСМ-концертом

50 Оттенков Бузовой: Ольга Бузова шокировала публику БДСМ-концертом

Сегодня, 11:24
Ольга Бузова в очередной раз шокировала зрителей своего концерта. Дело в том, что знаменитость устроила целое БДСМ-шоу, с пошлыми танцами и кожаными костюмами.

50 Оттенков Бузовой: Ольга Бузова шокировала публику БДСМ-концертом

 

На днях Ольга Бузова дала концерт в Москве в популярном среди молодежи клубе Central Station. Певица выступила в кожаном костюме, который напомнил фанатам фильм «50 Оттенков серого». Также поклонников возмутили пошлые танцы Бузовой и катание по сцене.

50 Оттенков Бузовой: Ольга Бузова шокировала публику БДСМ-концертом

 

«Ужасные танцы! Смотреть невозможно. Шеста не хватает», «Вот я вижу Олю в индустрии фильмов для взрослых, а петь ей не идёт!», «Сцена это не помойка и так такого добра хватает, зачем множить?», «Врача! Тут у женщины конвульсии», «Не надо на сцене вести себя пошло. Когда на тебя смотрит толпа мужиков и ты перед ними извиваешься и думаешь это так красиво и круто выглядит. Оля, ты красотка, не надо опошлять свою красоту», - комментировали видео пользователи Сети.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ольга Бузова насмешила нелепыми танцами в Барселоне
Ольга Бузова насмешила нелепыми танцами в Барселоне

Популярная российская телезвезда и певица Ольга Бузова отличила даже в Барселоне. Знаменитость решила станцевать на улице, а видео выложила в свой микроблог.

"50 оттенков Бузовой" шокировали Сеть

Ольга Бузова в очередной раз шокировала своих поклонников. На этот раз она примерила на себе образ главной героини фильма «50 оттенков серого» Анастейши Стил.

Ольга Бузова снова опозорилась пьяными танцами
Ольга Бузова снова опозорилась пьяными танцами

Популярная российская телеведущая, модель, а с недавнего времени и начинающая певица Ольга Бузова снова оказалась в центре скандала. На этот раз поклонники

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости