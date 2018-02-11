50 Оттенков Бузовой: Ольга Бузова шокировала публику БДСМ-концертом

Ольга Бузова в очередной раз шокировала зрителей своего концерта. Дело в том, что знаменитость устроила целое БДСМ-шоу, с пошлыми танцами и кожаными костюмами.

На днях Ольга Бузова дала концерт в Москве в популярном среди молодежи клубе Central Station. Певица выступила в кожаном костюме, который напомнил фанатам фильм «50 Оттенков серого». Также поклонников возмутили пошлые танцы Бузовой и катание по сцене.

Светлана Славянская

«Ужасные танцы! Смотреть невозможно. Шеста не хватает», «Вот я вижу Олю в индустрии фильмов для взрослых, а петь ей не идёт!», «Сцена это не помойка и так такого добра хватает, зачем множить?», «Врача! Тут у женщины конвульсии», «Не надо на сцене вести себя пошло. Когда на тебя смотрит толпа мужиков и ты перед ними извиваешься и думаешь это так красиво и круто выглядит. Оля, ты красотка, не надо опошлять свою красоту», - комментировали видео пользователи Сети.