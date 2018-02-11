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| | «Вечная толстуха»: Лена Миро обвинила Анфису Чехову в шарлатанстве

«Вечная толстуха»: Лена Миро обвинила Анфису Чехову в шарлатанстве

Сегодня, 11:13
Популярный интернет-блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую и актрису Анфису Чехову, которая сейчас активно в Сети занимается продвижением своего курса похудения. По мнению блогера, пышнотелая Чехова занимается шарлатанством.

«Вечная толстуха»: Лена Миро обвинила Анфису Чехову в шарлатанстве

 

Лена Миро заявила, что за 25 лет Анфиса Чехова так и не смогла похудеть достаточно, чтобы называть себя стройной или худой. Более того, блогера возмутило то, что Чехова продает через Сеть собственный курс похудения, который якобы является очень эффективным. При этом саму телеведущую лена Миро охарактеризовала как «вечную толстуху».

«Мне не нравится Анфиса Чехова. Это откровенно толстая баба, которая позиционирует себя, как худую, ещё и заработать на этом пытается… Методы, предлагаемые Чеховой, бальзам на целлюлитные души вечных толстух. Такие же "эффективные", как и антицеллюлитный крем», - написала в своем блоге Миро.
Светлана Славянская
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