"Навязывание веры": Максим Галкин выставил напоказ религиозное воспитание детей

Знаменитый российский шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой воспитывают 4-летних Гарри и Лизу. Телеведущий в Instagram часто балует подписчиков совместными видео с отпрысками.

Соцсети обожают Гарри и Лизу, постоянно оставляют сотни комментариев под видео и фото с ними, а Максим Галкин поощряет подписчиков, выкладывая все новые и новые материалы. Однако не всегда тема детских выступлений нравится пользователям. Сегодня шоумен разместил видеозапись, на которой запечатлен в компании сына во время религиозного воспитания. Маленький Гарри читает на камеру молитву, в то время как его поддерживает гордый отец.Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Часть подписчиков восхитились записью и похвалили стремления и старания семьи знаменитости в религиозной сфере. Некоторые даже назвали Максима с Гарри "просто хорошими нормальными людьми", которым не чуждо ничто человеческое. Но нашлись и те, кто посчитал, что подобные моменты слишком интимны, чтобы выкладывать их на всеобщее обозрение. Часть пользователей и вовсе возмутилась "навязыванием веры". Всего за 20 минут ролик просмотрели 100 тысяч раз и оценили 20 тысяч человек.