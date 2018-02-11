Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | "Навязывание веры": Максим Галкин выставил напоказ религиозное воспитание детей

"Навязывание веры": Максим Галкин выставил напоказ религиозное воспитание детей

Сегодня, 10:27
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачевой воспитывают 4-летних Гарри и Лизу. Телеведущий в Instagram часто балует подписчиков совместными видео с отпрысками.

"Навязывание веры": Максим Галкин выставил напоказ религиозное воспитание детей

 

Соцсети обожают Гарри и Лизу, постоянно оставляют сотни комментариев под видео и фото с ними, а Максим Галкин поощряет подписчиков, выкладывая все новые и новые материалы. Однако не всегда тема детских выступлений нравится пользователям. Сегодня шоумен разместил видеозапись, на которой запечатлен в компании сына во время религиозного воспитания. Маленький Гарри читает на камеру молитву, в то время как его поддерживает гордый отец.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Часть подписчиков восхитились записью и похвалили стремления и старания семьи знаменитости в религиозной сфере. Некоторые даже назвали Максима с Гарри "просто хорошими нормальными людьми", которым не чуждо ничто человеческое. Но нашлись и те, кто посчитал, что подобные моменты слишком интимны, чтобы выкладывать их на всеобщее обозрение. Часть пользователей и вовсе возмутилась "навязыванием веры". Всего за 20 минут ролик просмотрели 100 тысяч раз и оценили 20 тысяч человек.
Новости по теме
Максим Галкин показал дочь в образе маленькой принцессы
Максим Галкин показал дочь в образе маленькой принцессы

Известный российский пародист и шоумен Максим Галкин в своем микроблоге в популярной сети Instagram показал свою маленькую дочь Лизу в костюме принцессы.

Максим Галкин показал безумство Лизы и Гарри
Максим Галкин показал безумство Лизы и Гарри

Звезда российской эстрады Максим Галкин показал безумство своих четырехлетних детей - Лизы и Гарри. Видео с наследниками за чаепитием в стиле "Безумного

Максим Галкин рассказал о своем отцовстве
Максим Галкин рассказал о своем отцовстве

Известный телеведущий Максим Галкин рассказал о своем отцовстве. Так,знаменитый шоумен поведал прессе, что Гарри и Лиза отказываются идти спать, когда папа

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости