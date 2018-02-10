Ноги в кровь. Волочкова перед концертом лечит «органы движения»

Так, на этот раз предметом жарких дискуссий стали ее якобы грязная голова и шишки на ногах, которые к тому же были заклеены пластырем. «Приведите голову в порядок!!!!! А одна из этих частей волосы!!!!!», «Что теперь людям с геморроем тоже надо показывать чтобы пожалели. так не красиво себя преподносить, даже неловко за неё», - подписали снимок пользователи сети.
Ранее на странице балерины в социальной сети появились посты, где артистка демонстрирует кадры со своих многочисленных тренировок к будущим выступлениям. Так один из них представлен в некой юмористической форме, где она предстала со своим возможным любовником Михаилом. «Мой блистательный партнер Михаил. А говорит, к балету не имел никакого отношения...». На фото Волочкова в спортивной форме вытягивает в сторону ногу, контрастом к творческому процессу оказался мужчина в джинсах и спортивных ботинках, который пытается повторить движения своей спутницы. К слову, балерина скрыла от комментариев свой пост. И это не единственная публикация, которая осталась без ответа подписчиков из-за личных настроек владелицы аккаунта. С некой регулярностью артистка начала ограничивать возможности своей аудитории в общении с ней.