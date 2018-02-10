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| | Ноги в кровь. Волочкова перед концертом лечит «органы движения»

Ноги в кровь. Волочкова перед концертом лечит «органы движения»

Вчера, 22:57
Анастасия Волочкова продолжает публиковать снимки, которые демонстрируют подробности ее личной жизни. На этот раз артистка решила показать своим подписчикам в Instagram снимок, на котором она, вытянув ноги, сидит на приеме у врача. «После визита доктора Тиаго в мой офис пару дней назад, я решила посетить его фантастический звездный центр Красоты! И это действительно чудо! А какие процедуры мы делали и про волшебные неожиданные детали-чуть позже..», - подписала пост артистка. На фото заметно, что ноги балерины снова сбиты в кровь, их она представила на переднем плане снимка. В халате и с собранными в пучок волосами подписчики Волочковой разглядели болезненный вид балерины. В частности нашлись и те, кто выразили свое сопереживания по поводу здоровья балерины: «Очень жалко Настины ноги». Однако одними положительными комментариями не обошлось, уже по сложившейся традиции критики внешнего вида артистки начали публиковать комментарии относительно того, что у госпожи Волочковой проблемы с личной гигиеной и восприятием объективной реальности.

Ноги в кровь. Волочкова перед концертом лечит «органы движения»

 

Так, на этот раз предметом жарких дискуссий стали ее якобы грязная голова и шишки на ногах, которые к тому же были заклеены пластырем. «Приведите голову в порядок!!!!! А одна из этих частей волосы!!!!!», «Что теперь людям с геморроем тоже надо показывать чтобы пожалели. так не красиво себя преподносить, даже неловко за неё», - подписали снимок пользователи сети.

Ранее на странице балерины в социальной сети появились посты, где артистка демонстрирует кадры со своих многочисленных тренировок к будущим выступлениям. Так один из них представлен в некой юмористической форме, где она предстала со своим возможным любовником Михаилом. «Мой блистательный партнер Михаил. А говорит, к балету не имел никакого отношения...». На фото Волочкова в спортивной форме вытягивает в сторону ногу, контрастом к творческому процессу оказался мужчина в джинсах и спортивных ботинках, который пытается повторить движения своей спутницы. К слову, балерина скрыла от комментариев свой пост. И это не единственная публикация, которая осталась без ответа подписчиков из-за личных настроек владелицы аккаунта. С некой регулярностью артистка начала ограничивать возможности своей аудитории в общении с ней.
Дыль Лилия
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