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| | Секс-символ или «гадкий утенок»: Звезды, которые с возрастом превратились в сексуальных красавцев

Секс-символ или «гадкий утенок»: Звезды, которые с возрастом превратились в сексуальных красавцев

Вчера, 21:33
Многие в своей жизни наблюдали перемены в человеке, который в школьные года был невзрачным, не был сердцеедом или принцем девичьих грез. Однако со временем они смогли превратиться в сексуальных парней и девушек, которые покоряли и разбивали сердца поклонникам.

Секс-символ или «гадкий утенок»: Звезды, которые с возрастом превратились в сексуальных красавцев

 

Первый, о ком пойдет речь – это Джордж Клуни. Когда знаменитый голливудский актер учился в средней школе, его подкосила генетическая болезнь – паралич Белла, который передается ребенку от отца. На протяжении года знаменитый американец мучился от парализованной части лица, которая не позволяла ему нормально питаться. Его лицо так перекосило, что один глаз вообще не открывался. Именно из-за этой болезни одноклассники начали называть Джорджа Франкенштейном.

Секс-символ или «гадкий утенок»: Звезды, которые с возрастом превратились в сексуальных красавцев

 

Также и Джош Пек не смог завоевать популярность в своей юности. Дело в том, что, когда молодой человек учился в школе, у него была астма, из-за которой он почти постоянно находился дома. Помимо этого, Джош был полноватым мальчиком, и это мешало заводить ему друзей и встречаться с девочками.

Секс-символ или «гадкий утенок»: Звезды, которые с возрастом превратились в сексуальных красавцев

 

Мэттью Льюис, знаменитый по роли Невилла Долгопупса из легендарного фильма «Гарри Потер», превратился в красавчика после выхода всех частей картины про волшебников. Все поклонники знаменитости заявили, что превращение гадкого утенка Мэттью в прекрасного и соблазнительного молодого человека прошло как настоящее волшебство, словно он и правда побывал в Хогвартсе.

Секс-символ или «гадкий утенок»: Звезды, которые с возрастом превратились в сексуальных красавцев

 

Никто бы и не подумал, что в юношеские годы даже Джастин Тимберлейк был не совсем популярным мальчишкой. Лавным отличием знаменитого актера и исполнителя были милые кудряшки и нос «картошкой». Такая его внешность приводила девочек подростков в восторг. Однако наступил тот момент, когда Джастин решил сбрить свои локоны, в этот момент подростков заменили более взрослые дамы на местах обожателей.

Секс-символ или «гадкий утенок»: Звезды, которые с возрастом превратились в сексуальных красавцев

 

Не особой красотой отличался и Том Круз. Во время учебы он носил скобы на зубах и длинные волосы. Однако сам актер считает, что именно скобы помогли ему приобрести такую уверенность в своих силах и, конечно же, внешность. Так же артист говорит, что это стоматологическое приспособление спасет не одного парня и девушку.

Таких знаменитостей много. Они не скрывают от общественности свое малоприятное прошлое, так как хотят, чтобы их преображение стало для других примером к стремлению достичь чего-то лучшего.
Анна Котова
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