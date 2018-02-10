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| | Сергей Соседов не считает брак Пугачевой и Галкина счастливым

Сергей Соседов не считает брак Пугачевой и Галкина счастливым

Вчера, 20:41
Музыкальный критик Сергей Соседов стал гостем передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Он прокомментировал отношения между Примадонной и ее мужем Максимом Галкиным, которые считает неудачными.

Сергей Соседов не считает брак Пугачевой и Галкина счастливым

 

Соседов решил внести ясность и заявил, что всегда критикует российских звезд из добрых намерений. По его словам, не критикует он лишь тех, кто и так ничего из себя в профессии не представляет, то есть «не пинает дохлых собак». Критик подчеркнул, что его главной любимицей и в то же время главным разочарованием стала Пугачева. Он признался в безумной любви к Алле Борисовне и пожурил ее за то, что не так и не сумела вовремя уйти со сцены.

Не обошел вниманием Соседов и личную жизнь певицы, и в частности ее союз с Галкиным. Он в беседе с Лерой признался, что внешне все есть в этом браке, но счастья в глазах примадонны он не видит. Ошибкой оказалось венчание Пугачевой с поп-королем Филиппом Киркоровым. Такой же ошибкой критик называет и аналогичный обряд с шоуменом. Музыкальный эксперт подчеркнул, что брак с Максимом обеспечит Пугачевой материальный достаток, который та всегда ценила. Новый образ примадонны также разочаровал критика. Он больше симпатизировал певице в балахонах, чем современной исхудавшей женщине с прилизанными волосами. По его словам, артистка утратила былую энергетику.
Дарья Светозарова
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