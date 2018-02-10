"Российская ЛГБТ-сеть" недовольна концертами Бузовой в гей-клубах

Члены организации "Российская ЛГБТ-сеть" выступили против концертов ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой в гей-клубах. Активисты напомнили, что певица поддерживает Рамзана Кадырова, якобы причастного к истреблению секс-меньшинств в Чечне.

В пятницу, 9 февраля, Бузова, которая становится всё более и более популярной и востребованной, выступила сначала на крупном гала-концерте в Ледовом, а потом переместилась в один из гей-клубов Москвы и повторила концертную программу уже там. Конечно же, большинство посетителей были в восторге, подпевали и танцевали под исполняемые композиции, но, как оказалось, были и недовольные.

Игорь Махно

Один из активистов "Российской ЛГБТ-сети" напомнил, как в прошлом году звезда "Дома-2" засветилась на модном показе дочери Кадырова. Там она примерила несколько нарядов и сфотографировалась с лидером Чечни. По мнению представителей сообщества, это невероятная наглость - сначала выражать поддержку человеку, который всячески пытается искоренить секс-меньшинства в Чечне, а потом с улыбкой выступать перед этими самыми меньшинствами.