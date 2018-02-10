«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

От Редактора

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.

Сюжеты :

Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут
| | "Российская ЛГБТ-сеть" недовольна концертами Бузовой в гей-клубах

"Российская ЛГБТ-сеть" недовольна концертами Бузовой в гей-клубах

Вчера, 20:13
Члены организации "Российская ЛГБТ-сеть" выступили против концертов ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой в гей-клубах. Активисты напомнили, что певица поддерживает Рамзана Кадырова, якобы причастного к истреблению секс-меньшинств в Чечне.

"Российская ЛГБТ-сеть" недовольна концертами Бузовой в гей-клубах

 

В пятницу, 9 февраля, Бузова, которая становится всё более и более популярной и востребованной, выступила сначала на крупном гала-концерте в Ледовом, а потом переместилась в один из гей-клубов Москвы и повторила концертную программу уже там. Конечно же, большинство посетителей были в восторге, подпевали и танцевали под исполняемые композиции, но, как оказалось, были и недовольные.

"Российская ЛГБТ-сеть" недовольна концертами Бузовой в гей-клубах

 

Один из активистов "Российской ЛГБТ-сети" напомнил, как в прошлом году звезда "Дома-2" засветилась на модном показе дочери Кадырова. Там она примерила несколько нарядов и сфотографировалась с лидером Чечни. По мнению представителей сообщества, это невероятная наглость - сначала выражать поддержку человеку, который всячески пытается искоренить секс-меньшинства в Чечне, а потом с улыбкой выступать перед этими самыми меньшинствами.
Игорь Махно
Новости по теме
Из Чечни «Российской ЛГБТ-сетью» эвакуированы четыре десятка геев
Из Чечни «Российской ЛГБТ-сетью» эвакуированы четыре десятка геев

Игорь Кочетков, председатель «Российской ЛГБТ-сети » в интервью Настоящему времи» заявил о том, что его организацией за последние полтора месяца было

В Петербурге задержали людей, требующих отправить Кадырова на суд в Гаагу
В Петербурге задержали людей, требующих отправить Кадырова на суд в Гаагу

В Петербурге задержали людей, требующих отправить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова на суд в Гаагу. Данные лица являются членами ЛГБТ-движения, что

В Чечне отменен митинг за Кадырова по его «ненадобности»
В Чечне отменен митинг за Кадырова по его «ненадобности»

Власти Чечни отменили сегодняшний митинг в Грозном в поддержку Рамзана Кадырова по причине его «ненадобности». Соответствующую информацию разместило издание

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости