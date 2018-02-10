Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность

Поклонники Ксении Собчак призывают её одуматься и отказаться от президентской гонки, ведь это может навредить её детям. Ей самой обновлённый график уже вредит.

Новые обязанности и более строгий подход к повседневной жизни, которым теперь обязана следовать Ксения Собчак, приносят свои плоды. И они не оказывают полезного эффекта. Поклонники подозревают, что Собчак беременна и не знают, как на это реагировать. Девушка всё чаще выбирает наряды, которые как-либо выделяют её округлившийся живот.Подписчики её аккаунтов в социальных сетях не знают, как поступить правильно – поздравлять семью с пополнением или бить во все колокола. Особенно волнуются те, кто следят за деятельностью Собчак с начала её карьеры. Они опасаются, что занятость политика превратит их некогда прекрасную и модную Ксюшу в кого-то очень похожего на Ангелу Меркель. Они понимают, что в такое время заводить второго ребёнка Собчак не стала бы, поэтому советуют ей немного больше отдыхать и думать над выбором одежды. Напомним, что Собчак уже не впервые плошает со своим гардеробом, не думая, что она и куда надевает. В четверг она пришла на телевизионное интервью в США с пистолетом