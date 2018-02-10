Ксения Собчак заговорила о сложных отношениях с матерью

Светская львица Ксения Собчак заговорила о тяжелых взаимоотношениях со своей матерью. Журналистка призналась, что с самого детства ей приходилось терпеть авторитарный режим воспитания Людмилы Нарусовой.

Татьяна Преображенская

Ксения родилась в семье чиновника и преподавателя Анатолия Собчака. Анатолий Александрович обучал студентов основам юриспруденции. Мать звезды "Дома-2" Людмила Борисовна Нарусова была преподавателем истории.Анатолия Собчака назначили мэром Ленинграда, когда Ксении исполнилось 11 лет. Людмила Нарусова получила должность депутата Государственной думы в 1995 году. Политическая деятельность близких оказала очень сильное влияние на жизнь юной Собчак.Отец умер когда Ксении было 18 лет. Пережить потерю родного человека было очень нелегко, признается телезвезда. Но горе никак не повлияло на отношения с матерью. Кандидат в депутаты рассказала, что никогда не слышала от мамы похвальных слов в свою сторону. Наоборот, Людмила Нарусова всегда критиковала свою дочь. Видимо, Людмила Борисовна полагала, что критика положительно повлияет на социальное положение дочери в обществе. Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» заверяет, что своего сына Платона будет воспитывать совсем иначе. 35-летняя Собчак говорит, что постарается не критиковать сына, а принимать таким, каким он есть.