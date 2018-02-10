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| | Духи для хэйтеров и носки для разведёнок: Дополнительный доход звёзд Голливуда

Духи для хэйтеров и носки для разведёнок: Дополнительный доход звёзд Голливуда

Вчера, 20:24
Многие звезды Голливуда кроме основной своей работы на съемочных площадках имеют некоторый бизнес. Одни выпускают модельную одежду, другие – косметику, третьи вообще самореализуются в благотворительности. 

 

Духи для хэйтеров и носки для разведёнок: Дополнительный доход звёзд Голливуда

 

Интернет-обозревателям и поклонникам очень интересно, что делают их кумиры во время, свободное от основной их деятельности на съемочной площадке, сцене или подиуме. После определённого сбора информации, касающейся жизни известных деятелей кинематографа, артистов сцен и музыкантов Голливуда, стало известно, что практически каждый из них имеет свой бизнес. Эта сфера занятости не всегда афишируется перед публикой, хотя некоторые звезды-предприниматели предпочитают и похвастаться.

 

Например, знаменитая Ким Кардашьян уже приготовила подарки для своих антисторонников. Она подарит им собственно приготовленные духи как раз на День Святого Валентина. Этот аромат совершенно новый и оригинален по своей сути. Певица Рианна умеет не только красиво петь на сцене, но и любит проявить креатив в дизайнерском мастерстве. Именно она является производителем теплых красивых носков. Женщина порадовала сообщением о том, что ко Дню влюбленных готовится к выпуску свежая партия столь необходимого аксессуара. Она даже успела присвоить оригинальное название носкам Cold. Обозреватели поговаривают, что носки с красивым именем станут хорошим подарком для «разведёнок». С их помощью они смогут согреться в уютном тепле.

Духи для хэйтеров и носки для разведёнок: Дополнительный доход звёзд Голливуда

 

Актриса Голливуда Гвинет Пэлтроу нашла свое «Я» не только перед камерами режиссеров, но и в создании люксовых интернет-магазинов по продаже продуктов питания. Непревзойденная Блэйк Лайвли специализируется на продаже ювелирных украшений. Изделия изготавливаются современными дизайнерами с использованием как натуральных изумрудов и бриллиантов, так и стильной бюджетной атрибутики.


Киноактер Брэд Питт подарил обществу эксклюзивную коллекцию мебельных гарнитуров. Мужчина реализовал свои дизайнерские способности с помощью Франко Полларо, который увидел в нем своего настоящего напарника. Иметь в своем доме гарнитур с красивыми линиями, украшенный деталями из стекла причудливой формы под маркой «От Брэда Питта» настоящая мечта.

 

Духи для хэйтеров и носки для разведёнок: Дополнительный доход звёзд Голливуда

 

Секс-образ времен 90-х скандальная и откровенная Мадонна поразила тем, что занялась литературной деятельностью для детей. Она уже выпустила пять книжек для самых маленьких поклонников со сказками. Категория ее читателей от шести лет и старше. Произведения поступают в продажу в 40 странах по всему миру. Никто наверняка и не мог подумать, что Мадонна станет писать детскую литературу, но это проверенный факт.


Сильвестр Сталлоне начал выпускать уникальную одежду под своим именем в стиле «Милитари». С именем известного киноактера на полки эксклюзивных торговых точек поступают куртки и спортивные костюмы, бомберы и спортивная атрибутика. Цена на них тоже соответствующая. Первая коллекция пущена в оборот, но пока неизвестно, будет ли продолжение.

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