«Год в машине без работы»: Алексей Панин рассказал о свои долгах ГИБДД

Алексей Панин в последнее время не покидает ТОПы скандальных чатов. На этот раз актёр поделился с общественностью, почему у него есть долг перед ГИБДД.





Всё началось с того, что актёр и известный скандалист Алексей Панин выложил на своей страничке видеоролик, где явно и с удовольствием нарушал правила передвижения в автомобиле по городским улицам. Материал под названием «Алексей Панин — площадь Гагарина, взлетаем!» отчётливо демонстрирует, как актёр превышает скоростной режим движения и при этом абсолютно не думает о своей безопасности, так как не пристёгнут. Всё началось с того, что актёр и известный скандалист Алексей Панин выложил на своей страничке видеоролик, где явно и с удовольствием нарушал правила передвижения в автомобиле по городским улицам. Материал под названием «Алексей Панин — площадь Гагарина, взлетаем!» отчётливо демонстрирует, как актёр превышает скоростной режим движения и при этом абсолютно не думает о своей безопасности, так как не пристёгнут.





Данный видеоматериал набрал множество просмотров и комментариев. Друзья актёра-лихача подтвердили, что мужчина давно «сидит на адреналине» и избавляется от стрессов, гоняя по многолюдным улицам городов. Некоторые пытались напомнить Алексею, что он ещё и отец и уж точно негоже так быстро ездить, так как можно дочь рано сиротой оставить. Другие недоумевали, ездит ли так актёр, когда в машине сидит Аня, так как в сети достаточно много фотографий где он в авто вместе с ребёнком.





Откровение Панина набрало множество просмотров и привлекло внимание к его персоне и сотрудников правопорядка. Возникла проверка, в ходе которой выяснилось, что скандальный собиратель лайков должен отечественному ГИБДД почти 50 000 рублей, которые пока так никто и не оплатил. В случае дальнейшей просрочки платежа Алексею Панину светит 15 суток лишения свободы и неминуемая продажа его автомобиля, который уже арестован судебными приставами. Откровение Панина набрало множество просмотров и привлекло внимание к его персоне и сотрудников правопорядка. Возникла проверка, в ходе которой выяснилось, что скандальный собиратель лайков должен отечественному ГИБДД почти 50 000 рублей, которые пока так никто и не оплатил. В случае дальнейшей просрочки платежа Алексею Панину светит 15 суток лишения свободы и неминуемая продажа его автомобиля, который уже арестован судебными приставами.





Видимо увидев то, что ситуация набирает нешуточные обороты Алексей Панин решил «покаяться» перед всеми и рассказал, что последний год «искал свою дочь и жил в машине и у друзей в Санкт-Петербурге». Он отметил, что помогали ему в сложившейся ситуации, кто и чем мог «преступники, сотрудники милиции, военные, просто бабушки». Теперь же актёр уверяет, что работа у него есть и он будет с «большим рвением и инициативой» стремиться оплатить штрафы.

Услышав подобное заявление из уст нарушителя правопорядка и общественного спокойствия, некоторые читатели его страницы в соцсети попытались напомнить Алексею Панину о том, что не стоит отгораживаться дочерью особенно после видео, которое просто шокировало поклонников. Примечательно, что подобный «шедевр», где выпивший актёр в непонятной обшарпанной квартире бросает в свою дочь, которая пытается ему напомнить о себе, батоном, выложила у себя именно Аня Панина.



