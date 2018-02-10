Куинси Джонс рассказал о своих 22 любовницах, живущих по всему миру

84-летний американский композитор, продюсер альбома Thriller короля поп-музыки Майкла Джексона, аранжировщик и трубач Куинси Джонс рассказал о том, что даже в столь преклонном возрасте он встречается с 22 любовницами, которые живут в разных частях света.

Домбровский Сергей

У знаменитости есть подружки в ЮАР, Швеции, Египте, Бразилии, Мексике, Шанхае. Возраст любовниц Куинси Джонса варьируется в пределах от 28 до 42 лет. Когда корреспондент спросил композитора, не желает ли он связать жизнь со своей ровесницей, музыкант засмеялся и начал сомневаться в способности журналиста мыслить адекватно. По словам Джонса, он не знает, чем заниматься с пенсионерками. Продюсера полностью устраивает тот образ жизни, который он ведет и ничего менять ловелас не собирается.Джонсу не нравится в современных молодых женщинах их агрессивность. Дочери аранжировщика часто попрекают отца за поведение. Джонс рассказал, как в 60-х годах он отказался от встречи с секс-символом Мэрилин Монро. Большие груди этой актрисы отбивали желание у композитора заниматься сексом.