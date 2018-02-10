"Чёрная вдова": Поклонники раскритиковали чёрное платье Светланы Лободы

Светлана Лобода на своей странице в Instagram показала необычный образ. Она надела на себя чёрное платье, которое немного напоминало свадебное.

Вещий Олег

Поклонники в комментариях к записи массово стали утверждать, что Лободе не идёт данный вариант одежды. «Сразу видно в чёрном истинный возраст», - написал один из поклонников Лободы. Он также акцентировал внимание на том, что в таком наряде Лобода напоминает «чёрную вдову». Соответствующий наряд Лобода намерена надеть на один из своих концертов. Но поклонники стали отговаривать певицу от такого образа. Дело в том, что такой мрачный вид не подходит ни под одну из песен известной исполнительницы.«Если хочешь одевать такое, то на свадьбу, но не к нам на концерты», - написал один из подписчиков. Мало кто заступился за выбор Лободы, причем единогласно пользователи Instagram писали о том, что не стоит так экспериментировать над своей внешностью.