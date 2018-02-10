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| | Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты

Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты

Вчера, 19:24
Анастасия Волочкова не теряет запала и изобретает всё новые места, где можно сфотографироваться голышом, и придумывает самые разнообразные вещи, которыми можно прикрыться.

Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты

 

Балерина и поистине легенда отечественного балета продолжает вести свой светский – в её понимании – образ жизни. Главной деталью и «изюминкой» Волочковой уже давно стали полностью и полуобнажённые снимки, которыми она делиться в своём Instagram на зависть хейтерам. Так на её странице появилось новое фото: балерина предстала голой, спрятавшись за балетной пачкой.

«Вся жизнь в танце», - подписала снимок звезда. Только никто не понял, как это связано. Несмотря на то, что негативных комментариев под записями балерины стало значительно меньше, не все недоброжелатели ушли. Оставшиеся продолжают советовать женщине обратиться к психоаналитику и перестать играться в счастье. Некоторые из них стали замечать фон, который Прима выбирает для таких фото: в этот раз неубранная комната и пачка из остатков занавесок испортили даже намёк на эстетику в фотографии.
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