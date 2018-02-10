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| | Фанаты высмеяли "неправильные" брови Полины Фаворской

Фанаты высмеяли "неправильные" брови Полины Фаворской

Вчера, 19:21
Певица, вокалистка музыкальной группы SEREBRO Полина Фаворская опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой исполнительница запечатлена в ярком купальнике. По словам солистки, она посетила место силы и чувствует себя великолепно.

Фанаты высмеяли "неправильные" брови Полины Фаворской

 

Пользователи начали активно обсуждать новый снимок Фаворской. Один из поклонников считает участницу коллектива SEREBRO замечательным человеком, который вдохновляет его на подвиги. Фанаты называют внешний вид Фаворской замечательным. Некоторые поинтересовались секретом стройной фигуры. Нашлись и те, кто даже в Instagram обсуждают развитие событий на нынешней Олимпиаде. Однако не всем понравился новый снимок исполнительницы.

Определенная категория подписчиков полагает, что левая бровь Фаворской чересчур короткая и выглядит странно, если не сказать вызывающе. По словам юзеров, девушка не умеет правильно накладывать макияж. За 27 минут новая фотография Фаворской набрала более девяти тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
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