"Наркоманка в бабушкиных трусах". Бузову высмеяли за постыдный образ

На пике своей популярности Ольга Бузова умело лавирует между критикой и восхищением. Пока одни пользователи сети расхваливают ее талант и трудолюбие, другие не против подметить парочку изъянов в ее поведении, образе или умении преподносить себя. На этот раз поводом для всеобщих пересудов оказался пост в Instagram, где артистка предстала в необычном для себя амплуа. «Вчера мы вместе были в Питере, и хором пели все мои песни, а сегодня я вас, мои любимые, жду в Москве», - написала своим поклонникам певица в социальной сети. На кадрах госпожа Бузова представила часть своего выступления. Однако подписчики певицы пришли в недоумение от того, как выглядела их любимица. Длинны волосы, по мнению пользователей сети, выглядят неухоженными и совершенно испортили внешний вид Бузовой.

Дыль Лилия

Уже в привычном для себя сценическом образе артистка предстала перед публикой в бюстгальтере, который подчеркнул ее грудь, а вот коротенькие блестящие шорты пользователи сети идентифицировали как «бабушкины трусы». И хотя на кадрах видно, как толпа зрителей буквально ликовала от встречи с кумиром миллионов, в сети пение Бузовой оценили не самым лучшим образом. В частности один из подписчиков артистки в Instagram назвал ее наркоманкой. «Под фанеру даже не умеет петь, не попадает», «Я к ней отношусь ровно, а вот к её так называемому пению - с иронией. Жаль её юных фанатов, которые пение Бузовой под фонограмму воспринимают как творческую аксиому», - не сдержались в выражениях критики артистки.Видео, демонстрирующие выступления Ольги Бузовой, регулярно появляются у нее на страницах в социальных сетях. Однако не все представители многочисленной аудитории певицы довольны ее внешним видом, отмечая излишне откровенные наряды. «Оля, в Питере зима. Пора сменить пляжный костюм на платье», «Ноги ужасные», «Не красиво девушке не прикрывать пах. Ты же, надеюсь, популярность зарабатываешь не этим!», - отметили пользователи сети.Ранее пользователи сети заметили, что госпожа Бузова обманывает свою аудиторию. Выходя на сцену в нижнем белье, певица не против воспользоваться поролоном для создания объема своему декольте. Соответствующие фото было опубликовано самой певицей в сети.