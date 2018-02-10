Звезда «Дома-2» обозвала своих фолловеров «бабулями»

Участница реалити-шоу «Дом-2» Лилия Четрару нашла оригинальный способ ответить своим хейтерам на критические замечания к своим публикациям. Комментарии под снимком Лилии, где она позирует в откровенном купальнике больше всего возмутили девушку, и она пошла на крайние меры.

Довольно часто публичным людям приходится мириться с тем, что их фотографии или высказывания обсуждаются не всегда в радужном свете. А участники телестройки уже почти не удивляются, когда кто-либо из злопыхателей начинает бранить их на чем свет стоит: неважно в фигуре дело, или в поведении. Фолловеры раскритиковали Лилию за чрезмерно откровенный лук и сравнили с леди-Трансформер из популярного киноцикла. Четрару все же не перешла грань приличия, отвечая на выпады завистников под снимком. Вместо тысячи бранных слов она выбрала меткое «бабули» применительно к нестарым еще подписчикам женского пола.

Дарья Светозарова

Впрочем, Лилия могла и вовсе проигнорировать критику. За нее дали отпор обидчицам ее ярые сторонники. Они назвали оппонентов ханжами и добавили, что человек на летнем курорте не должен фотографироваться в телогрейке даже ради соблюдения норм приличия.