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| | Виктория Боня откровенным нарядом соблазняла сотрудников "Газпром-медиа"

Виктория Боня откровенным нарядом соблазняла сотрудников "Газпром-медиа"

Вчера, 17:46
Российская телеведущая Виктория Боня в откровенном наряде взяла интервью у сотрудников «Газром-медиа». Поклонники заметили, что у девушки отсутствует бюстгальтер, поэтому и видно половину груди.

Виктория Боня откровенным нарядом соблазняла сотрудников "Газпром-медиа"

 

«Только закончили писать интервью для газпром-медиа. А сейчас растяжка», - написала на своей странице Боня. Поклонники обратили внимание на откровенный наряд девушки. На опубликованном фото видно, что правая грудь не прикрыта бюстгальтером. Пиджак с глубоким вырезом демонстрирует роскошную фигуру российской телеведущей.

Поклонники раскритиковали Боню за выбор такого эротичного наряда для интервью с представителями «Газпром-медиа». Холдинг, активы которого являются одними из самых значимых, требует определённого дресс-кода. По мнению фанатов, Боня такого правила не придерживалась, совращая всех работников компании.
Вещий Олег
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