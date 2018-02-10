Виктория Боня откровенным нарядом соблазняла сотрудников "Газпром-медиа"

«Только закончили писать интервью для газпром-медиа. А сейчас растяжка», - написала на своей странице Боня. Поклонники обратили внимание на откровенный наряд девушки. На опубликованном фото видно, что правая грудь не прикрыта бюстгальтером. Пиджак с глубоким вырезом демонстрирует роскошную фигуру российской телеведущей.
Поклонники раскритиковали Боню за выбор такого эротичного наряда для интервью с представителями «Газпром-медиа». Холдинг, активы которого являются одними из самых значимых, требует определённого дресс-кода. По мнению фанатов, Боня такого правила не придерживалась, совращая всех работников компании.