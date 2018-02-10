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| | Виктория Лопырева готова стать матерью

Виктория Лопырева готова стать матерью

Вчера, 17:56
Под своим новом фото в Instagram телеведущая Виктория Лопырева оставила интересную подпись, которая мгновенно была "расшифрована" фанатами.

Виктория Лопырева готова стать матерью

 

Сама подпись выглядит следующим образом: "My pheromones, you wear them well", что переводиться как "Тебе идут мои феромоны". Конспирологи-фанаты выяснили, что феромоны у животных служат для привлечения внимания особей противоположного пола и информирования их о готовности к репродукции.

Виктория Лопырева готова стать матерью

Следует отметить, что дальше первых строчек Википедии фанаты не пошли, так и не узнав, что у позвоночных, в частности у человека, феромоны важной роли в регуляции поведения не играют, а значит называя предположения об адресате подобного высказывания, они опускают его до уровня насекомого, для которых феромоны играют ключевую роль. А по догадкам фанатов, выражение адресовано Николаю Баскову - спутнику Виктории.

Нельзя утверждать, что все обстоит именно так, ведь человек тоже выделяет феромоны, но они самостоятельно не способны вызвать какие-либо действия. Разве только в сопровождении подобного фото они действительно оказывают достаточное влияние на мужские умы, побуждая к действиям. Правда, сам Николай Басков еще не отреагировал на фотографию, а вот армия фанатов "отлайкала" запись в течении нескольких часов до отметки в 32 тысячи.
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