Виктория Лопырева готова стать матерью

Сама подпись выглядит следующим образом: "My pheromones, you wear them well", что переводиться как "Тебе идут мои феромоны". Конспирологи-фанаты выяснили, что феромоны у животных служат для привлечения внимания особей противоположного пола и информирования их о готовности к репродукции.
Нельзя утверждать, что все обстоит именно так, ведь человек тоже выделяет феромоны, но они самостоятельно не способны вызвать какие-либо действия. Разве только в сопровождении подобного фото они действительно оказывают достаточное влияние на мужские умы, побуждая к действиям. Правда, сам Николай Басков еще не отреагировал на фотографию, а вот армия фанатов "отлайкала" запись в течении нескольких часов до отметки в 32 тысячи.