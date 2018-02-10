Сами еще дети: Звезды, которые стали мамами до 18 лет

Очень часто не только обычные девушки, но и знаменитости страдают от того, что до своего совершеннолетия становятся матерями одиночками. Некоторые девушки не справляются со своими обязанностями, так как им тяжело, потому что они сами еще дети. Однако есть и такие, которые стойко переносят все тяготы.

Одной из знаменитостей, родивших очень рано, стала Соланж Ноулз. О своей жизни она говорит, что многому успела научиться, так как к 21 году она родила ребенка, вышла замуж, а также успела развестись. Соланж Пиаже Ноулз, младшая сестра Бейонсе, не смогла завоевать такую популярность как ее сестра. Однако у них отличные отношения, а их дети замечательно дружат и поддерживают друг друга. Сейчас сыну Соланж 13 лет, а на свет он появился, когда его матери было всего 18 лет. Она влюбилась, а потом вышла замуж за футболиста Дэниэла Смита. После торжества они переехали в маленький городок, в котором не было возможности для успеха. Бессонные ночи отнимали энергию, а совмещая учебу и воспитание малыша, у молодой матери не хватало времени даже на саму себя. Отношения с мужем с каждым разом ухудшались, и после трех лет совместной жизни брак полностью распался.

После развода она некоторое время не могла восстановить силы, однако не стала бросать работу. Через год после разрыва отношений Соланж выпустила альбом с песней, которую посвятила своему сыну. Сама Соланж говорит, что все испытания, которые уготовила ей жизнь, она преодолела и стала намного сильнее, чем была. Также она заявила, что именно сын стал для нее поддержкой во всем и она никогда не жалела о его рождении.

Следующей знаменитой мамочкой стала российская исполнительница Слава, которой сейчас 37 лет. По чистой случайности Анастасия Сланевская стала петь, в одном из караоке-баков ее заметил продюсер Сергей Кальварский. После этого через некоторое время работы над вокалом певицу Славу знала вся страна. Однако до этого ей не особо улыбалась удача. Когда ей было 17 лет, она забеременела. Отцом дочери Александры стал Константин Морозов, который в то время занимался бизнесом. Однако их отношения не продлились долго, в 1999 году, когда родилась дочь, молодые люди окончательно разорвали отношения. Исполнительница приложила много сил для того, чтобы ее ребенок ни в чем не нуждался.

Актриса Анжелика Агурбаш также преодолела много препятствий в своей жизни. Первый раз она появилась на экранах в возрасте 14 лет, когда снялась в фильме «Экзамен для директора». После этой работы она поступила учиться на актрису, но на ее пути появился Игорь Линев. В 18 знаменитость родила дочь, но отношения с Игорем не продлились долго. После расставания на хрупкие плечи молодой девушки опустилось много проблем, но она смогла с ними справиться. Когда ее дочке был всего месяц, Анжелика победила в конкурсе «Мисс Белоруссия». Именно после этого мероприятия у нее началась карьера и со временем она добилась успеха, о котором все время мечтала.

В начале нынешнего года на странице знаменитой ведущей Леры Кудрявцевой в Instagram появилась первая фотография ее взрослого сына. Это фото она подписала, что сын впервые разрешил себя сфотографировать. Сейчас сыну Леры Жану 27 лет. Появился на свет он, когда ведущей было 18 лет. Забеременела знаменитость от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Также как и у многих первый брак Кудрявцевой не продлился долго время. Причиной для расставания послужили многочисленные измены Сергея, которые начались еще до беременности знаменитости. Сам Жан остается в тени знаменитой матери и не собирается пользоваться ее популярностью. Это решение поддерживает и сама ведущая.

Анна Котова

Также молодой мамой-одиночной стала младшая сестра Бритни Спирс Джейми Линн. В свои 16 лет она узнала, что беременна и решила не избавляться от ребенка. В 17 на свет появилась дочь Мэдди, а ее мама вышла замуж за своего 18-летнего парня. Через некоторое время молодые люди разбежались. Как бы Джейми ни было трудно, она знала, что на кону стоит будущее ее ребенка. По прошествии некоторого времени молодая мать-одиночка вышла замуж во второй раз. В этот раз избранником Джейми стал бизнесмен Джейми Уотсон. Сейчас пара счастлива вместе, у нового возлюбленного сестры Спирс прекрасные отношения с дочерью, но в скором времени у них появится пополнение в семье.