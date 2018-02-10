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| | Модель Playboy Мария Лиман в жизни не такая раскрепощенная

Модель Playboy Мария Лиман в жизни не такая раскрепощенная

Вчера, 18:08
После публикации в Instagram фото своей необычно утренней зарядки, в комментариях модель ответила фанатам, что в жизни она абсолютно другая.

Модель Playboy Мария Лиман в жизни не такая раскрепощенная

 

Подпись к фото гласит: Утренняя гимнастика - залог успеха. Почти 350 тысячная армия поклонников модели рассыпалась в комплиментах, касающихся, как тела девушки, так и ее "правильного" образа жизни.

Одному из пользователей стало интересно, какая же Мария Лиман вне социальных сетей. Ответ не заставил себя долго ждать, и поклонник из первых уст узнал, что в жизни модель не позволят себе подобных поступков и старается не привлекать внимание. Instagram для нее своего рода отдушина, в которой она реализует себя и свои амбиции.

Сейчас Мария Лиман снимается в нескольких телепроектах на ТВ, а ее мечта - покорить Голливуд.
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