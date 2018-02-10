Модель Playboy Мария Лиман в жизни не такая раскрепощенная

После публикации в Instagram фото своей необычно утренней зарядки, в комментариях модель ответила фанатам, что в жизни она абсолютно другая.

Подпись к фото гласит: Утренняя гимнастика - залог успеха. Почти 350 тысячная армия поклонников модели рассыпалась в комплиментах, касающихся, как тела девушки, так и ее "правильного" образа жизни.Одному из пользователей стало интересно, какая же Мария Лиман вне социальных сетей. Ответ не заставил себя долго ждать, и поклонник из первых уст узнал, что в жизни модель не позволят себе подобных поступков и старается не привлекать внимание. Instagram для нее своего рода отдушина, в которой она реализует себя и свои амбиции.Сейчас Мария Лиман снимается в нескольких телепроектах на ТВ, а ее мечта - покорить Голливуд.