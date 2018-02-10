Волочкову и её ухажера обвинили в неопрятности

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками в Instagram фото своей тренировки. Помимо самой звезды балетной сцены, на снимке изображен некто Михаил, который скорее романтично, нежели услужливо держит несравненную Настю за руку во время ее очередного пируэта.

При этом Волочкова подчеркивает, что ее спутник отрицает свою причастность к балету, но на деле оказывается блистательным партнером. Поклонники же энтузиазм Волочковой и ее восхищение хореографическими талантами Михаила не разделили. Они тут же набросились на танцовщицу с критикой. В частности, они обвинили Настю и ее поклонника в том, что они неопрятные, а их костюмы для тренировок будто месяц не были в стирке: «А костюм хоть стирается иногда? Или это фото, которое сняли месяц назад?», - допытывается один из фолловеров. А другой вторит ему: «Такое ощущение, что новый ухажер только с постели встал, не умылся и не расчесался, и так на всех фотках, уж извините». Остальные начали критиковать помимо внешнего вида партнера Насти и его таланты. По их мнению, из индейца лебедя не сделаешь.

Дарья Светозарова

Остальные решили вступиться за Волочкову и ее спутника. Они язвительно уточнили, что костюм стирается постоянно, а выглядит не комильфо оттого, что человек в нем работает, а не посещает светские рауты. Еще одна группа фолловеров предпочла не участвовать в словесных баталиях и ограничилась комплиментами Анастасии по поводу фото и избранника. Всего за минуту снимок лайкнули 843 подписчика балерины.