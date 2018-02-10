Волочкову и её ухажера обвинили в неопрятности

При этом Волочкова подчеркивает, что ее спутник отрицает свою причастность к балету, но на деле оказывается блистательным партнером. Поклонники же энтузиазм Волочковой и ее восхищение хореографическими талантами Михаила не разделили. Они тут же набросились на танцовщицу с критикой. В частности, они обвинили Настю и ее поклонника в том, что они неопрятные, а их костюмы для тренировок будто месяц не были в стирке: «А костюм хоть стирается иногда? Или это фото, которое сняли месяц назад?», - допытывается один из фолловеров. А другой вторит ему: «Такое ощущение, что новый ухажер только с постели встал, не умылся и не расчесался, и так на всех фотках, уж извините». Остальные начали критиковать помимо внешнего вида партнера Насти и его таланты. По их мнению, из индейца лебедя не сделаешь.
Остальные решили вступиться за Волочкову и ее спутника. Они язвительно уточнили, что костюм стирается постоянно, а выглядит не комильфо оттого, что человек в нем работает, а не посещает светские рауты. Еще одна группа фолловеров предпочла не участвовать в словесных баталиях и ограничилась комплиментами Анастасии по поводу фото и избранника. Всего за минуту снимок лайкнули 843 подписчика балерины.