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| | Ляйсан Утяшева поведала об обострении старой травмы на проекте Bolero

Ляйсан Утяшева поведала об обострении старой травмы на проекте Bolero

Сегодня, 16:46
Талантливая гимнастка Ляйсан Утяшева возглавила новый проект под названием Bolero 1 октября 2017 года. На самом деле всё не так красочно, как наблюдают это зрители. Проделывая гастроли по всем окраинам России, у Ляйсан выскочила наружу старая травма.

Ляйсан Утяшева поведала об обострении старой травмы на проекте Bolero

 

У гимнастки в прошлом было серьезная операция на ноге, поэтому знаменитость полностью отреклась от хождения на каблуках. Во время гастролей у Ляйсан возобновились эти ужасные боли. Ей пришлось тщательно наблюдать за своими коллегами, чтобы восстановившись отработать танец и поехать совместно со своими членами команды в турне.

Супруга Павла Воли долго шла к цели организовать своё шоу. В самом начале замысла Ляйсан чётко понимала, что нужно будет много работать, это отталкивало гимнастку от своей мечты. И вот, в 2017 году ей удалось преподнести проект в Казани. Итог оправдал все надежды, теперь звезда совместно со своей группой профессионалов гастролируют со своими эффектными танцами по всей территории РФ.

Также знаменитость поведала о своих неудачах во время выступлений. Когда команда приехала в Петербург, случилось так, что все участники оказались без костюмов. Помимо этого недоразумения происходили оплошности и на сцене «культурной столицы». Во время спектакля в постановке нужно было тащить софу в одну сторону, а следом назад. Когда движение шло в одну сторону, ребята повредили пол, а когда возвращали обратно ещё и сломали ножку у мебели в придачу. Сделав вид, что ничего не случилось, глаза зрителей удалось отвести от такой неудачи.
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