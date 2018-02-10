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| | Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу

Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу

Сегодня, 16:37
Певица и телеведущая Ольга Бузова утомила фанатов своим поведением. Ей грозят лечением у соответствующих специалистов за особенности её сценического образа.

Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу

 

Как стало известно журналистам «ВладТайм», Ольга Бузова стоит в очереди на приём к логопеду и наркологу. Однако не в электронной, а фанатской. Дело в том, что немалая половина даже самых преданных поклонников артистки устала добиваться от н

Дана Борисова, с «высоты» своего опыта, предположила, что Бузова поддерживает свою работоспособность исключительно благодаря синтетическим запрещённым препаратам. Теперь поклонники стали более внимательны к кумиру и высматривают признаки во всём. «У тебя будто ломка», «Глаза закрыты, что-то бормочет. Ломка?» - так они описывают движения певицы на сены. А ещё в начале своей вокальной карьеры Ольга неоднократно получала нагоняй от слушателей за то, что неразборчиво поёт: «Хорошие слова в песне, жаль их не разобрать», «Надо поработать с логопедом, ну не очень понятны слова», «Каждый раз пытаюсь разобрать слова песен Бузовой, не получается», - за это они вновь отправляют её к врачам. Почему Ольга не корректирует явные недочёты, она не признаётся. Тем временем фаны продолжают записывать её в больницу.
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