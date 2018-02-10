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| | Ольгу Васильевну экстренно госпитализировали из-за перелома лодыжки

Ольгу Васильевну экстренно госпитализировали из-за перелома лодыжки

Сегодня, 16:41
Многочисленные фанаты Александра Гобозова, являющегося участников телепроекта «Дом-2», с замиранием сердца следят за новостями о его матери Ольге Васильевне, которая попала в госпиталь. Получив перелом лодыжки.

Ольгу Васильевну экстренно госпитализировали из-за перелома лодыжки

 

С недавних пор мать Гобозова поселилась недалеко от периметра телестройки, проживая в доме, который построил для неё Андрей Чуев. Журналисты до сих пор пытаются выяснить, сделал ли это Чуев безвозмездно, или потребовал какую-либо компенсацию, ведь СМИ давно выяснили, что свою жилплощадь в Лермонтове женщине пришлось продать. Многие фанаты Александра Гобозова были не на шутку встревожены, узнав, что его мать попала в больницу с переломом. Однако, сам Александр намекнул на то, что состоянии его мамы ничего не угрожает, опубликовав шуточное видео, в котором он с командой спасателей якобы занимается спасением своей матери.

 

Стоит отметить, что после того, как Ольга Васильевна попала домой из травматологии, она случайно разбила ртутный термометр, чем в очередной раз испугала своих почитателей и фанатов Гобозова.
Александр Вест
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