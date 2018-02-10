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| | Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла

Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла

Сегодня, 16:51
Многочисленные поклонники голливудского актёра Джоны Хилла не раз пытались разузнать о таинственной пассии артиста, которую он тщательно скрывал от объективов камер папарацци. Наконец в Сети появилась информация о личности возлюбленной актёра.

Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла

 

Поклонники Хилла ещё полгода назад заметили некую шатенку, которая появлялась в обществе Джоны с заурядной периодичностью. Заметим, что на многочисленные расспросы относительно личности его девушки, исходящие как от журналистов, так и от его армии преданных фанатов, актёр никак не реагировал, игнорируя подобные запросы. Без информации о личности девушки Джоны Хилла никто не мог даже предположить, кем является загадочная шатенка. Однако журналистам издания US Weekly всё же удалось раздобыть драгоценную информацию.

Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла

 

В издании были опубликованы материалы, в которых указывалось, что избранницей Хилла оказалась девушка по имени Эрин Галперн. Журналисты также узнали, что именно благодаря ей Джона сбросил более 20 килограммов и всерьёз увлёкся фитнесом. Хотя некоторые считают, что звезда Голливуда похудел во время подготовки к новой роли.
Александр Вест
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