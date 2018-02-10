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| | Таких людей нужно сажать: Лена Миро раскритиковала Юлию Началову

Таких людей нужно сажать: Лена Миро раскритиковала Юлию Началову

Сегодня, 16:35
Знаменитый блогер Лена Миро жестоко раскритиковала певицу Юлию Началову. По мнению скандального автора интернет-дневника, человек со "слащавым лицом и улыбкой матери семейства хуже убийцы, у которого на лице написана его преступная биография". К обладателям такого лица и мимики Миро причислила Началову.

Таких людей нужно сажать: Лена Миро раскритиковала Юлию Началову

 

Лена обвинила певицу в том, что она продвинулась на сцену исключительно благодаря своему отцу продюсеру и ничем не подкрепленной уверенности, что она может петь. Как рассказывает блогер дальше, даже на сцене, где правит бал фанера, Юлия надолго не задержалась. И причиной тому не только посредственные вокальные данные, которые выражены гнусавым, по словам Миро, голосом. Больше всего Лену возмущает лицемерие артистки и ее желание всех убедить в своем исключительном материнском инстинкте. «Розовый пони», - презрительно высказалась о ней блогер.


Перышком, которое сломало хребет верблюду, оказался пьяный выезд Началовой на своей иномарке. О степени алкогольного опьянения можно судить лишь по приторможенной речи певицы и румяным щекам благопристойной матери, но уверенность Миро подкрепил отказ певицы пройти освидетельствование. Плюс к этому недостаточно уверенная езда. Инцидент с вождением в пьяном виде имел место в декабре 2017-го, а на днях артистку лишили водительских прав. Однако это тоже не удовлетворило Лену – она ратует за тюремный срок для певицы. По ее убеждениям, чем человек известнее, тем строже его нужно наказывать за проступки.
Дарья Светозарова
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