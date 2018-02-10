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| | Сашу Шеву забрали от возлюбленного еще дальше - на Сейшелы

Сашу Шеву забрали от возлюбленного еще дальше - на Сейшелы

Сегодня, 15:59
Участницу телепроекта "Дом-2" Сашу Шеву неожиданно для поклонников вызвали на "Остров любви", пока она на "Поляне" ждала, когда ее заберет Арай Чобанян, ранее покинувший проект.

Сашу Шеву забрали от возлюбленного еще дальше - на Сейшелы

 

Пара вынужденно пребывает порознь из-за того, что Арая ранее выгнали из проекта без оглашения причин. Александра ждет своего возлюбленного, ведь он пообещал забрать ее с телестройки, как только найдет для них подходящее жилье. Пока Чобанян занят поисками семейного гнездышка, его птичку забирают в теплые края, на Сейшелы.

Саша жаловалась, что на "Поляне" ей все напоминает о молодом человеке, так что фанаты теперь не могу представить, что будет чувствовать девушка на Острове любви, где пара так много времени провела вместе.

Так же поклонники реалити-шоу предполагают, что создателями уже продуманно все, вплоть до нового партнера Саши, с которым она будет строить любовь, ведь одиночек на Восточном побережье Африки достаточно.
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