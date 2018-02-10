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| | 16-летняя Пуговка из "Папиных дочек" выходит замуж

16-летняя Пуговка из "Папиных дочек" выходит замуж

Сегодня, 15:08
Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки» намекнула на грядущую свадьбу. 16-летняя девушка показала, как на ней смотрится свадебное платье.

16-летняя Пуговка из "Папиных дочек" выходит замуж

 

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова может выйти замуж. К такому мнению пришла большая часть фанатов, которые умилились внешним видом Пуговки. Она надела на себя свадебное платье и стала позировать перед зеркалом. «Какое красивое платье», - написала Старшова на своей странице в Instagram. Часть подписчиков предположила, что речь идёт о грядущем выпускном девушки или же про бал.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что 16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» беременна. Вполне возможно, что Старшова надела свадебное платье лишь чтобы подогреть интерес аудитории к своей деятельности. Сама же актриса никак не прокомментировала данные догадки фанатов.
Вещий Олег
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