16-летняя Пуговка из "Папиных дочек" выходит замуж

Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки» намекнула на грядущую свадьбу. 16-летняя девушка показала, как на ней смотрится свадебное платье.

Вещий Олег

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова может выйти замуж. К такому мнению пришла большая часть фанатов, которые умилились внешним видом Пуговки. Она надела на себя свадебное платье и стала позировать перед зеркалом., - написала Старшова на своей странице в Instagram. Часть подписчиков предположила, что речь идёт о грядущем выпускном девушки или же про бал.Стоит отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что 16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» беременна. Вполне возможно, что Старшова надела свадебное платье лишь чтобы подогреть интерес аудитории к своей деятельности. Сама же актриса никак не прокомментировала данные догадки фанатов.