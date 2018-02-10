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| | "Почти занимаются любовью": Седокова разделась рядом с обнаженным мужчиной

"Почти занимаются любовью": Седокова разделась рядом с обнаженным мужчиной

Сегодня, 15:23
Известная украинская певица Анна Седокова в очередной раз сумела удивить своих многочисленных фанатов весьма необычной публикацией в Instagram. Певица загрузила фото, на котором продемонстрировала своего мужчину с голым торсом.

"Почти занимаются любовью": Седокова разделась рядом с обнаженным мужчиной

 

В официальном Instagram-аккаунте Седоковой появилась фотография, сразу ставшая предметом множества обсуждений среди её горячих поклонников. На загруженном снимке певица лежит на просторной кровати, покрытой белыми простынями, рядом с мужчиной, которого она страстно держит за руку. В описании к фотографии Анна заявила, что уже успела соскучиться по Даниилу, которым и оказался лежащий рядом с ней мужчина. В комментариях многочисленные фанаты украинской певицы стали обсуждать тело красавицы, которая была облачена лишь в полупрозрачным боди телесного цвета, который позволил фанатам лицезреть внушительный размер груди Седоковой.

Многие поклонники Анны Седоковой также заявили, что микроблог не место для таких интимных фотографий, на которых пара, по их мнению, практически занимается любовью.
Александр Вест
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