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| | Муж Дженнифер Энистон жалуется на супругу-вегетарианку

Муж Дженнифер Энистон жалуется на супругу-вегетарианку

Сегодня, 16:14
Джастин Теру страдает от бесконечных диет, на которые его вместе с собой сажает жена Дженнифер Энистон.

Муж Дженнифер Энистон жалуется на супругу-вегетарианку

 

Экс-возлюбленная Брэда Питта, актриса, известная по культовому сериалу "Друзья", часто упоминала, что склонна к полноте и поэтому вынуждена соблюдать строжайшие диеты и посещать спортивный зал не реже шести раз в неделю.

Видимо, из-за нужды в поддержке, Дженнифер Энистон заставляет и мужа придерживаться тех же диет, которые соблюдает сама. Одному из своих друзей Джастин сетовал на то, что по ночам ему снится мясо, и "нормально" питаться он может только вне дома. Актер отмечает, что в последнее время его жена не только перестала есть мясо и рыбу, но также отказалась от молока и соесодержащих продуктов. Доходит до того, что Дженнифер выкидывает из холодильника все "вредные" продукты, в том числе и те, что Джастин покупал себе.

Напомним, что пара Энистон-Теру вместе с 2011 года. Познакомились они на съемках фильма "Жажда странствий". Обручилась пара в 2012 году, а свадьбу сыграли в 2015, после чего в СМИ регулярно начали появляться сообщения о беременности актрисы.
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