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| | Выступление Бузовой после Big Love Show покорило геев

Выступление Бузовой после Big Love Show покорило геев

Сегодня, 15:04
Популярная певица Ольга Бузова дала концерт в гей-клубе Санкт-Петербурга. Это выступление последовало практически сразу за Big Love Show, которое проходило в Ледовом дворце.

Выступление Бузовой после Big Love Show покорило геев

 

Все номера Ольги Бузовой буквально растащили если не на цитаты, то на видеофрагменты. Ими фанаты буквально завалили Instagram. Несмотря на то, что девушка по всей видимости пела в микрофон, поклонники были в восторге. Ольга буквально отдавала всю себя на сцене – она зажигательно танцевала и не выпускала из рук микрофон. Поддержку фанатов артистка почувствовала с первых секунд мероприятия.

Геи оказались на редкость благодарными зрителями. Крик восхищения встретил исполнительницу, едва она появилась на сцене. Выступление обсуждали не только обычные юзеры, но и коллеги Бузовой по «Дому-2». В итоге они пришли ко мнению, что Ольга выступила просто восхитительно.
Дарья Светозарова
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