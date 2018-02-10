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| | Шоу «Взвешенные и счастливые люди» стартует на СТС

Шоу «Взвешенные и счастливые люди» стартует на СТС

Сегодня, 15:52
Программа «Взвешенные и счастливые люди» начнется на телевизионном канале СТС 17 февраля. Ведущей программы станет российская певица и актриса Анфиса Чехова. Роль фитнес-тренеров возьмут на себя Наталья Луговских, Сергей Бадюк и Сергей Пархоменко (белорусский рэпер Серега).

Шоу «Взвешенные и счастливые люди» стартует на СТС

 

Зрители увидели первые выпуски шоу «Взвешенные люди» в 2015 году. Тогда поклонники наблюдали за тем, как группа лиц, страдающих ожирением, пытается избавиться от лишних килограммов. Сейчас программа преобразилась, получила новых ведущих и тренеров. Свое понимание тренировок расскажет очаровательная Наталья Луговских. Участие в проекте известного актера Сергея Бадюка до самого конца оставалось в строжайшем секрете и стало приятной неожиданностью для его поклонников. Ведущая Анфиса Чехова вместе с участниками пройдет все испытания.

Перед первым выпуском шоу с речью выступил Сергей Пархоменко. Музыкант считает своих коллег настоящими дилетантами, поскольку они пропагандируют старые классические методы избавления от лишнего веса. Рэпер Серега предпочитает более творческий подход, о котором он расскажет непосредственно в прямом эфире «Взвешенных и счастливых людей».
Домбровский Сергей
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