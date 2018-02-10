Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию

В этой части ролика среди прочих приняли участие Вера Брежнева, супруги Владимир и Сати Спиваковы и сам Максим Фадеев. Кстати, поклонников шокировало поведение пожилой четы. В ролике Сати ударила бутылкой шампанского о фортепиано, на что её муж «ответил», разорвав на себе рубашку.
Максим Фадеев был более скромен и просто устроил грандиозный салют. Он высказался в сообщении, упомянув, что Лариса Синельщикова сыграла не последнюю роль в его жизни. «Я уехал из России много лет назад, обидевшись на свою страну (ты знаешь, за что...). И именно ты повлияла на окончательное возвращение моей семьи! Именно ты дала жизнь моей музыке, которая была в андеграунде и под запретом, а ты показала её всей стране!» - признаётся музыкант, который ответственно подошёл к поздравлению. В свою очередь фанаты Фадеева поздравили его с такими ценными друзьями. Напомним, что сегодня экс-супруга Константина Эрнста отмечает своё 55-летие.