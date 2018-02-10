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| | Полуобнажённая Глюкоза поразила складками на животе

Полуобнажённая Глюкоза поразила складками на животе

Сегодня, 13:58
Наталья Чистякова-Ионова, более известная, как певица Глюкоза, продемонстрировала «полуобнажённый снимок», где хорошо заметно наличие на животе складок. Артистка в настоящее время не отреагировала на недовольство поклонников по этому поводу, как сообщает «Версия.Инфо».

Полуобнажённая Глюкоза поразила складками на животе

 

Знаменитость подписала, что хочет нежности и ласки. Она отметила, что наверняка представляла собой плюшевое животное в прошлой жизни. Интернет-пользователи тут же отреагировали на это, заметив, что наверняка такое создание было очень крупное. К таким выводам они пришли, обнаружив наличие складок на животе артистки.

Полуобнажённая Глюкоза поразила складками на животе

 

Поклонники отметили, что в целом фотография красивая. Бюст хорошо выделяется, интересный ракурс оголённой спины, но вот с животом что-то не так. Других поразило, как такое вообще может быть, поскольку Глюкоза выглядит худощаво и явно в хорошей физической форме. В итоге интернет-пользователи пришли к мнению, что складки просто из-за согнутого вида.

Ирина Летинская
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