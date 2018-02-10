Критика или реальная ненависть: За что знаменитости недолюбливают Ольгу Бузову

После того, как Ольга Бузова развелась со знаменитым футболистом Дмитрием Тарасовым, она полностью поменяла имидж. Знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и начала свою карьеру в шоу-бизнесе в роли певицы. У ее песен самые большие рейтинги, а подписчиков в Instagram больше 10 миллионов. Однако такая популярность не дает Ольге иммунитет против критики. Ее критикуют как поклонники, так и большинство отечественных звезд.

Анна Котова

На одном из шоу гостем стал музыкант T-killah. Он рассказал, что долгое время он был близким другом семьи Тарасова и Бузовой. Однако после развода знаменитой пары музыкант и Ольга остались совсем не друзьями, а врагами. На этой программе музыканта попросили исполнить первую песню Бузовой «Под звуки поцелуев». Когда T-killah услышал просьбу, он с активностью начал отнекиваться и заявил, что он такого у него из ушей пойдет кровь.Другой, кто критически высказался в адрес знаменитой Бузовой, стал ее бывший парень Роман Третьяков. Он рассказал, что то время, когда они были вместе, это было самое тяжелое время в его жизни. Также он поведал, что знаменитость очень любит сидеть перед зеркалом и любоваться собой, она говорит, когда есть повод и без него. Через некоторое время назад он был в гостях на программе «Открытый микрофон», где заявил, что известная и популярная Ольга Бузова никогда не блистала умом. Он также рассказал, что однажды на улице к нему подошла поклонница и спросила, не обидно ли мне за то, что он в свое время бросил Ольгу, ведь она сейчас так популярна. Роман отметил, что ему обидно, что человек, которого вся страна считает глупой, обошел его.Также критику поддержала отечественная исполнительница Светлана Лобода, которая заявила, что люди, которые слушают песни Бузовой, не имеют возможности думать. Это высказывание стало тем комментарием, на который сама Бузова отреагировала. На такое заявление Ольга ответила, что не стоит так высказываться в адрес поклонников, так как те люди, которые на протяжении 13 лет поддерживали ее и любили ее творчество, заслуживают большего, и она не может не обращать внимание на оскорблении.Также на творчество исполнительницы отреагировал продюсер Иосиф Пригожин. Он сказал, что с такими композициями и талантом мир сошел с ума. Для такого высказывания причиной стало то, что в одном из выпусков «Дома-2» участники подарили Бузовой инструмент, напоминающий флейту. Она с радостью приняла его и начала эротически поглаживать подарок и даже облизывала. Это вызвало шок у поклонников и зрителей. Этот инцидент не остался в стороне от знаменитостей. По этому поводу высказался Пригожин, который сказал, что залог успеха у Ольги – это эпатажные выходки, так как она больше ничего не умеет делать, но все выходки проходят на ура и поклонникам все это нравится.На одном из музыкальных мероприятий Ольга Бузова появилась в прозрачном одеянии, что послужило поводом не только для критики, а еще и для единого мнения поклонников, что это вульгарно. От этой выходки не осталась в стороне актриса Яна Поплавская, которая заявила, что такой наряд подходит только для женщины легкого поведения. Однако даже не этот наряд возмутил Поплавскую, а то, что за выходки Бузовой ее никто не вышвыривает со светских мероприятий.Напомним, что за творчеством и жизнью Ольги Бузовой следят не только поклонники, но и первая жена Дмитрия Тарасова Оксана Осинкина. Оксана сказала, что некоторые песни исполнительницы очень нравятся ей, но над вокалом и голосом ей нужно поработать. Также она сказала, что Ольга прекрасно смотрится во всех своих клипах, но голос у Бузовой как у человека, который болеет гайморитом.Сейчас многие знаменитости и сами поклонники выступают с критикой в адрес Ольги Бузовой. Даже есть такие, которые задаются вопросом, почему исполнительницу никто не приструнит. Однако сама артистка не часто обращает внимание на критику, а продолжает стремиться к своей мечте и поставленной цели.