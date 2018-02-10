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| | 87-летний Иван Краско перенесёт серьёзную операцию

87-летний Иван Краско перенесёт серьёзную операцию

Сегодня, 13:33
Известный отечественный артист Иван Краско прошёл тщательное обследование своего организма в связи с тенденцией по потере зрения. Известный офтальмолог в Федоровском центре проведёт операцию на глазах артиста.

87-летний Иван Краско перенесёт серьёзную операцию

 

Прославленный актёр Иван Краско рассказал о том, что в данный момент из-за плохого зрения ему весьма проблематично даётся передвижение по улицам из-за обилия снега, который делает препятствия на его пути практически невидимыми. Артист заявил, что выступая на радио, тексты ему приходится читать лишь 72-го размера, а шрифты, которые будут меньше заявленной отметки, он попросту не рассмотрит. Также Краско заметил, что не занимался чтением книг уже много лет, так как зрение начало ухудшаться ещё давно.

Проведя тщательное обследование в столичной Мариинской больнице, медицинские специалисты порекомендовали провести серьёзную операцию на глазах артиста, с чем могут справиться хирурги в Федоровском центре. Врачи выявили у Ивана Краско серьёзное заболевание сетчатки глаз.
Александр Вест
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