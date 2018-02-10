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| | В сети раскритиковали «отрыв» Игоря Николаева: Артисты на работе не пьют?

В сети раскритиковали «отрыв» Игоря Николаева: Артисты на работе не пьют?

Сегодня, 14:40
Игорь Николаев – знаменитый певец и композитор российской эстрады и звезда шоу-бизнеса. Недавнее видео, снятое с репетиции, в котором артист пьет вино со своими коллегами и «отрывается» по полной программе, вызвало массовую критику среди пользователей Сети. Артиста практически начали обвинять в пьянстве, но он четко отрицает свое пристрастие к спиртному во время работы.

В сети раскритиковали «отрыв» Игоря Николаева: Артисты на работе не пьют?

 

На популярных хитах Игоря Николаева выросло не одно поколение. Мотивы его песен «Мельница», «Малиновое вино», «Пять причин» можно было услышать на каждом углу в компаниях молодежи, которая исполняла эти хиты под гитару. Образу Николаева в стиле «классика хиппи» старались подражать поклонники. Но как-то в сети появилась информация о том, что артист неравнодушен к спиртным напиткам. После этого мнения пользователей в Сети были разделены – одни верили в этот миф, другие – сомневались, так как многие песни исполнителя, практически призывали попробовать алкоголь. Например, «Выпьем за любовь», «Малиновое вино». Это спровоцировало шумный скандал, композитора критиковали на многих порталах, появлялись какие-то очень сомнительные фото.

В сети раскритиковали «отрыв» Игоря Николаева: Артисты на работе не пьют?

 

Но что же скрывается за этой «правдой», и действительно ли Игорь Николаев испытывает тягу к алкоголю и при этом пишет песни и выступает перед публикой на концертах? Недавнее видео, появившееся в интернете, фактически стало вирусным из-за своего содержания. В ролике показан сам артист вместе со своими друзьями и коллегами. Они в тесной компании пьют вино и поют песню «Малиновое вино». Сюжет опубликован на личной странице певца в социальной сети. Сам Николаев написал под ним комментарий, что это событие на рабочей репетиции и они решили позволить себе расслабиться. Но это никаким образом не касается работы на сцене перед зрителями. Он четко заявил, что артисты на работе не пьют.

Среди звезд российского шоу-бизнеса есть многие личности, которые действительно погрязли в алкогольной зависимости. Это ни для кого не является секретом. Например, Евгений Осин, популярность и слава которого также в одно время затмевала разум многих фанаток. В данный момент певец находится на стационарном лечении в одном из центров реабилитации алкоголезависимых пациентов. И таких звезд очень много: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Шнуров. Часто такой порок кумиров тщательно скрывается от поклонников.

В сети раскритиковали «отрыв» Игоря Николаева: Артисты на работе не пьют?

 

Всплеск критики, который появился после публикации данного сюжета с репетицией «Малинового вина» относительно Игоря Николаева можно воспринимать по-разному. Ведь солист сам выложил видео на своей странице, поэтому вряд ли он хотел бы опорочить себя тем, что действительно начал пить систематически. Ведь непьющих людей нет, а если человек позволил себе немного «оторваться» в свободное от работы время, разве это преступление? Главное, чтобы это не повлияло на дальнейшую работу исполнителя, хотя об этом он отзывается категорически. Ведь на работе артисты не пьют.

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