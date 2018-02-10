Бузова назвала супругу Тарасова «какой-то женщиной из Ростова»

Новую супругу известного российского футболиста Дмитрия Тарасова популярная певица и телеведущая Ольга Бузова считает лишь «какой-то женщиной из Ростова». Именно такую характеристику выдала Бузова Анастасии Костенко, которая стала уже третьей супругой Тарасова.

Александр Вест

В интервью Ольга Бузова заявила, что долгое время не могла прийти в себя из-за развода с футболистом, не желая мириться с произошедшим событием в её жизни. Ольга поведала о том, что её чувства были весьма ущемлены, когда она узнала, что Дмитрий Тарасов, всё ещё находясь с ней в законном браке, позволял себе тайно устраивать романтические встречи с Анастасией Костенко. По словам Бузовой, она не может понять ход мыслей Тарасова, который после семи лет, проведённых в постели с законной супругой, смог променять её на «какую-то женщину из Ростова».Бузова также заявила, что в данный момент она мечтает о встрече с мужчиной, который не испугается уровня её популярности, а также сможет быть с ней ради неё самой, а не ради какой-либо выгоды от её социального статуса.