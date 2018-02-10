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| | Нелли Ермолаева просит поклонников перестать ей угрожать и «пророчить»

Нелли Ермолаева просит поклонников перестать ей угрожать и «пророчить»

Сегодня, 12:34
Известная бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева стала мамой, однако со стороны поклонников она до сих пор слышит угрозы.

Нелли Ермолаева просит поклонников перестать ей угрожать и «пророчить»

 

Девушка призналась, что не боится слов. Она просто устала от того, что видит в комментариях под своими записями, рассказали журналисты «ВладТайм». Нелли 10 февраля в Соединённых Штатах Америки родила своего первенца, после чего окончательно убедилась, что злые языки ей вреда не принесут.

Более опытные мамы и жёны долгое время предупреждали звезду в социальных сетях о том, что её ожидает «ужасная серая жизнь» после замужества и родов. Прожив годы со своим супругом, Нелли действительно прошла через многое, но пара смогла сохранить брак. Далее нападкам подверглась беременность Ермолаевой. «Вот родишь, и мы посмотрим, как ты будешь смеяться», - писали они в комментариях. Теперь, после родов, девушка настоятельно просит перестать «угрожать» ей плохой жизнью, ведь благосостояние семьи зависит от её членов. И у недоброжелателей радужных дней от этого и не бывает, а сама Нелли относится ко всему проще и радостнее.
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