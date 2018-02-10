Соблазнение, обладание и замужество: Стало известно, о чем пишут знаменитости в своих книгах

Большинство известных личностей занимаются не только светской жизнью, творчеством и политикой, но еще и пишут книги. Эти произведения, конечно же, о любви. Некоторые цитаты поклонники знаменитостей используют в жизни. Однако есть и такие люди, которые никогда не слышали о таких произведениях.

Первая книга, о которой пойдет речь, это «Мужчины как машины», которую написала 36-летняя телеведущая Маша Малиновская. В 2007 году свет увидела книга знаменитости, которую часто можно увидеть на светских тусовках. В своем произведении теледива решила дать советы девушкам, которые хотят заполучить завидного жениха. В книге она сравнивает всех мужчин с дорогими и не очень автомобилями. Сравнивая разнообразные качества мужчин, также как при покупке разнообразных товаров. Малиновская уверена, как девушки выбирают того или иного мужчину, они определяют будущий образ жизни. Также звезда дает совет, что перед началом отношений нужно определить и взвесить все качества: одежда, походка, фигура и так далее. Именно они и станут для девушки решающими, так как, если все правильно взвесить, они могут показать целую историю личности молодого человека.

Советы, которые Маша Малиновская давала девушкам в своей книге, она применяла на практике в своей жизни. Она долгое время встречалась с различными выдающимися и богатыми личностями, однако свадебные церемонии ни разу так и не состоялись. Самой популярной цитатой из книги стала: «».

Следующий книгой, о которой стоит упомянуть, это книга исполнительницы Анны Седоковой под названием «Искусство соблазнения». В 2010 году на полках книжных магазинов появилось произведение талантливой исполнительницы Анны Седоковой. Книга вышла в канун Дня святого Валентина. В своем произведении знаменитость давала советы о том, что нужно делать девушкам, которые хотят быть желанными и любимыми для мужчин. Самым значительным советом является то, что девушка не должна давать надежду на то, что у мужчины есть возможность продолжить первое свидание наедине. Также исполнительница дает совет, что при прощании нужно поцеловать мужчину в щеку и покинуть его. Именно такие действия вызовут у него инстинкт охотника.

Почти все советы Седоковой распространяются на первое свидание, так как, по словам знаменитости, именно перед первыми свиданиями ей самой всегда не хватало советов старшей сестры, которой у нее никогда не было. Именно поэтому певица решила стать старшей сестрой для всех своих поклонников и читателям. В книге она описывает и дает советы не только для того, чтобы привлечь внимание прекрасного жениха, но и для того, чтобы всегда нравиться самой себе. Отметим, что в мире ходят такие цитаты из книги: «».

Очередные советы по завоеванию богатого жениха опубликовали Ксения Собчак вместе с Оксаной Робски. Их книга называется «Zамуж на миллионера, или Брак высшего сорта». В первую очередь авторы произведения предупреждают читательниц, что следуя их советам, девушки могут получить все что желают, но они могут столкнуться с трудностями при последствиях. Советы Собчак вперемешку с историями Робски, о том как живут на Рублевке, сделали книгу бестселлером. Стоит отметить, что личная жизнь авторов также насыщена. Оксана Робски недавно в шестой раз зарегистрировала отношения, однако Собчак не так успешна, она просто долгое время выбирала своего суженного. Цитата из книги: «».

Однако и сама Ксения Собчак написала книгу «Философия в будуаре». В 2010 году Собчак решила избавиться от всех своих кличек и вместе с журналисткой Ксенией Соколовой опубликовали книгу, в которой написаны интервью различных знаменитостей. В своих интервью они задавали вопросы о сексе, развлечениях и другом у знаменитых представителях сильного пола. В книге опубликованы ответы Рамзана Кадырова, Андрея Малахова и других популярных личностей.

Знаменитая 51-летняя исполнительница Наталья Штурм также решила не отставать от других и опубликовала свои произведения, которых накопилось целая серия. После того, как в 1995 году ее композиция «Школьный роман» стал популярным, карьера певицы у нее не задалась. Она решила попробовать себя в роли писательницы. Так, в 2006 году свет увидел первый любовный роман Натальи «Уж замуж невтерпеж, или Любовь цвета крови». Следом за этим романом в публикацию вышли и остальные ее произведения. Отметим, что любимым сюжетом писательницы является социальное неравенство персонажей или большая разница в возрасте.

Анна Котова

И последней книгой в нашем списке стоит произведение Ринаты Литвиновой «Обладать и принадлежать». В конце 90-х годов знаменитая актриса и режиссер Рината Литвинова написала произведение «Обладать и принадлежать», которое было никому неизвестно до того момента, пока романом не заинтересовался отечественный режиссер Валерий Тодоровский. Часть произведения было снято под названием «Страна глухих». В 2007 году произведение Литвиновой превратилось в настоящую книгу. В книге автор рассуждает о любви, жизненных переживаниях и красоте. Однако большую часть произведения Рината Литвинова посвятила именно чувствам своих персонажей. Цитата из книги: «».