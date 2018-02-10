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| | Кристина Орбакайте в новом образе похожа на Машу Распутину

Кристина Орбакайте в новом образе похожа на Машу Распутину

Сегодня, 13:07
Перед выступлением юбилейного концерта «#Будут Все» в Таллине Орбакайте опубликовала совместную фотографию с Григорием Лепсом и Виктором Дробышем в новом образе. Фанаты обратили внимание на весомые перемены в плане внешности. Певица отрастила челку и теперь выглядит совсем иначе. Некоторые пользователи Instagram заметили сходство дочери Примадонны с Машей Распутиной.

Кристина Орбакайте в новом образе похожа на Машу Распутину

 

Вроде бы и незаметный шаг, но в то же время критики нашли способ побаловать себя новым поводом для обсуждения. Образ артистки начали сравнивать с фотографиями «лучших времён» Маши Распутиной. В итоге многие нашли огромную схожесть между звёздами. Практически все единогласно считают, что на фото Орбакайте стала одним лицом с коллегой по эстраде.

В очередной раз сравнивают новое перевоплощение Кристины Орбакайте. Недавно звезда выпустила клип, где певицу обвинили в плагиате внешности собственной матери - Аллы Пугачевой. Она была в черном мешковатом платье-пиджаке в высоких сапогах на каблуках. Общество пришло к выводу, что знаменитости просто идентичны, когда Кристина Орбакайте в таком образе.
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