Кристина Орбакайте в новом образе похожа на Машу Распутину

Перед выступлением юбилейного концерта «#Будут Все» в Таллине Орбакайте опубликовала совместную фотографию с Григорием Лепсом и Виктором Дробышем в новом образе. Фанаты обратили внимание на весомые перемены в плане внешности. Певица отрастила челку и теперь выглядит совсем иначе. Некоторые пользователи Instagram заметили сходство дочери Примадонны с Машей Распутиной.

Вроде бы и незаметный шаг, но в то же время критики нашли способ побаловать себя новым поводом для обсуждения. Образ артистки начали сравнивать с фотографиями «лучших времён» Маши Распутиной. В итоге многие нашли огромную схожесть между звёздами. Практически все единогласно считают, что на фото Орбакайте стала одним лицом с коллегой по эстраде.В очередной раз сравнивают новое перевоплощение Кристины Орбакайте. Недавно звезда выпустила клип, где певицу обвинили в плагиате внешности собственной матери - Аллы Пугачевой. Она была в черном мешковатом платье-пиджаке в высоких сапогах на каблуках. Общество пришло к выводу, что знаменитости просто идентичны, когда Кристина Орбакайте в таком образе.