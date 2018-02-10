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| | Певица Катя Семенова ответила на упреки в продажности

Певица Катя Семенова ответила на упреки в продажности

Сегодня, 12:24
В своем микроблоге Катя Семенова ответила на комментарий девушки, указавшей на "продажность" певицы. Поводом послужило участие исполнительницы в различных телепередачах в последнее время.

Певица Катя Семенова ответила на упреки в продажности

 

В прошедшем году Катя Семенова часто появлялась на различных телепередачах, где делилась откровенными подробностями из своей жизни. Такое поведение у некоторых фанатов вызвало негативное впечатление. Одна из поклонниц Семеновой указывает на то, что из-за нехватки денежных средств певица вынуждена ходить из студии в студию, рассказывать личные истории ради финансового вознаграждения.

Такое заявление не осталось незамеченным самой Катей. В ответе певица написала, что у комментаторши не хватило бы денег для такого удовольствия, как и у редакторов телепередач, на которых бывает Катя Семенова.
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