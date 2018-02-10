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| | Натали могла стать жертвой изнасилования

Натали могла стать жертвой изнасилования

Сегодня, 12:05
Известная российская эстрадная певица Натали стала гостьей в телевизионной программе под названием «Судьба человека». Ведущий передачи Борис Корчевников узнал о том, что певицу могли изнасиловать в её собственном номере в гостинице.

Натали могла стать жертвой изнасилования

 

На передаче Натали рассказала, что прежде чем ей удалось добиться успеха в творческой деятельности, она с мужем пробивалась через многолетние трудности, одолевая их все сообща. Певица рассказала о случае, когда после очередного выступления в 2013 году в гостиничном номера Натали поджидал неизвестный мужчина, который решил подстеречь её исподтишка. По словам Натали, мужчина забрался в её номер с помощью балкона. Не растерявшись, певица покинула номер отеля и увидела, что его мужа отвлекали несколько незнакомцев, которые к тому же были вооружены.

Переговорив с «главарём» группы, Натали пояснила, что так делать нельзя, после чего воздыхатели певицы решили удалиться. Певица отметила, что если бы её муж вспылил и не доверил ей переговоры с ними, данная история могла окончиться более трагично.
Александр Вест
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