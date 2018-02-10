Натали могла стать жертвой изнасилования

Известная российская эстрадная певица Натали стала гостьей в телевизионной программе под названием «Судьба человека». Ведущий передачи Борис Корчевников узнал о том, что певицу могли изнасиловать в её собственном номере в гостинице.

Александр Вест

На передаче Натали рассказала, что прежде чем ей удалось добиться успеха в творческой деятельности, она с мужем пробивалась через многолетние трудности, одолевая их все сообща. Певица рассказала о случае, когда после очередного выступления в 2013 году в гостиничном номера Натали поджидал неизвестный мужчина, который решил подстеречь её исподтишка. По словам Натали, мужчина забрался в её номер с помощью балкона. Не растерявшись, певица покинула номер отеля и увидела, что его мужа отвлекали несколько незнакомцев, которые к тому же были вооружены.Переговорив с «главарём» группы, Натали пояснила, что так делать нельзя, после чего воздыхатели певицы решили удалиться. Певица отметила, что если бы её муж вспылил и не доверил ей переговоры с ними, данная история могла окончиться более трагично.