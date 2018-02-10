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| | «Ты такая искренняя»: Поклонники неожиданно похвалили творчество Ольги Бузовой

«Ты такая искренняя»: Поклонники неожиданно похвалили творчество Ольги Бузовой

Сегодня, 12:39
Знаменитая певица Ольга Бузова недавно представила поклонникам свой первый сольный концерт. Это выступление состоялось в Санкт-Петербурге, и оно очень пришлось по душе присутствующим гостям. Это стало настоящим триумфом для исполнительницы.

 

«Ты такая искренняя»: Поклонники неожиданно похвалили творчество Ольги Бузовой

 

Популярность начинающей Ольги Бузовой с некоторых пор стала очень острой темой в Сети. На просторах социальных ресурсов фанаты постоянно ведут дискуссии с антисторонниками вокальных способностей девушки. Иногда эти споры перерастают в настоящие баталии, большинство негативно отзывается о голосе певицы, советуя ей оставаться в ранге ведущей модных молодежных шоу и не затрагивать вопрос большой сцены. 

Сама же Ольга Бузова активно идет вперед по своей карьерной лестнице, не обращая особого внимания на шквал критики и окружающего ее негатива. После проведенного отпуска на солнечном берегу Таиланда, девушка снова с головой окунулась в работу перед микрофоном. И вот первые результаты – сольная презентация в Петербурге. Госпожа Бузова довольно долго переживала, как отреагирует зритель, но все прошло с невероятно большим успехом. 

В рамках концертной программы, Ольга исполнила 12 песен, хотя по плану было 19. Одним их перечисленных хитов стала ее авторская работа, которую певица назвала «Мои люди всегда со мной». Именно эта фраза стала крылатой с уст современной артистки, так как она любит ее повторять каждый раз, когда ей задают вопросы антипочитатели. Процесс выступления проходил с переполненным зрителями залом. Это невероятно, но Бузову послушать пришла масса петербуржцев. Были и гости из близ лежащих регионов Северной столице. 


«Ты такая искренняя»: Поклонники неожиданно похвалили творчество Ольги Бузовой

 

Певицу поддерживали аплодисментами после каждой исполненной песни. Люди не могли скрывать своих эмоций, некоторые даже кричали со своих мест слова признаний таланта молодой вокалистке. Судя по комментариям видео выступления, которое появилось на персональной странице социальной сети Ольги Бузовой, этот концерт вознес ее на пик славы. Она действительно талантлива и прекрасна. Люди писали, что харизма молодой звезды зажгла целый легион новых фанатов ее творчества.

 

Сама же Бузова не осталась в долгу перед публикой. Кроме благодарных слов со сцены непосредственно при выступлении, девушка написала отдельный комментарий в интернете. В нем она обратилась ко всем гражданам, посетившим ее сольник в Питере, а также остальным зрителям, просмотревшим ее талант по интернету. Девушка искренне поблагодарила всех, кто ее поддерживал и был рядом в ответственный момент. Она акцентировала внимание на том, что ради своих поклонников, она готова работать еще с большим рвением и только благодаря поддержке и постоянной связи с публикой, она действительно раскрылась. В завершение своего обращения, Ольга еще раз произнесла любимую фразу: «Спасибо, что мои люди всегда со мной».

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