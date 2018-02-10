«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут Kepler NASA обнаружил ряд суперземель в 100 световых годах от Земли Нелли Ермолаева просит поклонников перестать ей угрожать и «пророчить» «37 раз за 16 дней»: Ольга Шелест заинтересовалась, на что олимпийцы потратят презервативы Анну Нетребко возмутила стоимость билетов на свой концерт Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА Москва в 10-й раз примет участие в экологическом "Часе Земли" В МЧС назвали наиболее вероятные сценарии будущей войны с Россией
| | Анастасию Костенко поздравили с беременностью после нового видео

Анастасию Костенко поздравили с беременностью после нового видео

Сегодня, 11:29
Анастасию Костенко – новую супругу футболиста Дмитрия Тарасова – поклонники поздравили с беременностью.

Анастасию Костенко поздравили с беременностью после нового видео

 

Костенко выложила на своей страничке в Инстаграме несколько своих фотографий в облегающем платье. Есть изображения в анфас и профиль, где проглядывает характерная «опухоль» на животе. Комментаторы разделились на два лагеря и ударились в дискуссию. Одни заявляют, что девушка «уже на третьем месяце», вторые полагают – «Анастасия хорошо позавтракала или недурно пообедала». Сама героиня хранит молчание и накаляет интригу.

Костенко – это третья жена футболиста. Поклонники искренне желают семейству счастливого пополнения и радуются за пару. Тем не менее, многие ждут развязки событий и успокаивают себя тем, что через месяц уже все выяснится точно. Многие азартные посетители даже пытаются на этом событии организовать импровизированный тотализатор.
Сергей Денисов
Новости по теме
Избранницу Тарасова высмеяли за надетый крест
Избранницу Тарасова высмеяли за надетый крест

Избранницу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко поклонники высмеяли за надетый крест. Фотография с аксессуаром появилась на странице модели и

Подругу Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали за желание стать ведущей
Подругу Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали за желание стать ведущей

Возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко была раскритикована за желание стать телеведущей. Все ее посты в Сети бурно обсуждаются

Девушка Тарасова Анастасия Костенко закрыла профиль в Instagram из-за беременности
Девушка Тарасова Анастасия Костенко закрыла профиль в Instagram из-за беременности

Новая девушка футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко была вынуждена после распространившихся слухов о ее беременности закрыть собственную страничку в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости