Анастасию Костенко поздравили с беременностью после нового видео

Анастасию Костенко – новую супругу футболиста Дмитрия Тарасова – поклонники поздравили с беременностью.

Сергей Денисов

Костенко выложила на своей страничке в Инстаграме несколько своих фотографий в облегающем платье. Есть изображения в анфас и профиль, где проглядывает характерная «опухоль» на животе. Комментаторы разделились на два лагеря и ударились в дискуссию. Одни заявляют, что девушка «уже на третьем месяце», вторые полагают – «Анастасия хорошо позавтракала или недурно пообедала». Сама героиня хранит молчание и накаляет интригу.Костенко – это третья жена футболиста. Поклонники искренне желают семейству счастливого пополнения и радуются за пару. Тем не менее, многие ждут развязки событий и успокаивают себя тем, что через месяц уже все выяснится точно. Многие азартные посетители даже пытаются на этом событии организовать импровизированный тотализатор.