Аарон Пол показал фото новорожденной дочери в Instagram

Известный голливудский актёр Аарон Пол, получивший мировую известность благодаря участию в популярном сериале «Во все тяжкие», известил широкую общественность о том, что он стал отцом, разместив в Instagram фото дочери.

В официальном Instagram-аккаунте Аарона Пола, на который подписаны более трёх миллионов человек, появилась фотография с изображением ножки его новорождённой дочери. В описании к фото актёр написал, что считает рождённую дочь своим сердцем. В комментариях многочисленные поклонники Пола оставили свои искренние поздравления отцу, пожелав его дочери крепкого здоровья и таланта, как у её родителя. Также многие фанаты Аарона поинтересовались, какое имя родители решили дать малышке, однако, видимо Пол в данный момент слишком занят, окружая младенца и свою супругу Лорен Парсекиан любовью, так как подобные вопросы остались без внимания актёра.

Александр Вест

Менее чем за сутки публикация Аарона Пола обзавелась коллекцией из 380 тысяч лайков и более чем пяти тысяч комментариев.