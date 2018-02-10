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| | Аарон Пол показал фото новорожденной дочери в Instagram

Аарон Пол показал фото новорожденной дочери в Instagram

Сегодня, 11:12
Известный голливудский актёр Аарон Пол, получивший мировую известность благодаря участию в популярном сериале «Во все тяжкие», известил широкую общественность о том, что он стал отцом, разместив в Instagram фото дочери.

Аарон Пол показал фото новорожденной дочери в Instagram

 

В официальном Instagram-аккаунте Аарона Пола, на который подписаны более трёх миллионов человек, появилась фотография с изображением ножки его новорождённой дочери. В описании к фото актёр написал, что считает рождённую дочь своим сердцем. В комментариях многочисленные поклонники Пола оставили свои искренние поздравления отцу, пожелав его дочери крепкого здоровья и таланта, как у её родителя. Также многие фанаты Аарона поинтересовались, какое имя родители решили дать малышке, однако, видимо Пол в данный момент слишком занят, окружая младенца и свою супругу Лорен Парсекиан любовью, так как подобные вопросы остались без внимания актёра.

Аарон Пол показал фото новорожденной дочери в Instagram

 

Менее чем за сутки публикация Аарона Пола обзавелась коллекцией из 380 тысяч лайков и более чем пяти тысяч комментариев.
Александр Вест
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