Популярность или кончина: Участники проекта «Дом-2», трагически ушедшие из жизни

Знаменитый скандальный отечественный проект «Дом-2» уже 13 лет существует на телевидении. За это время на программе побывали сотни молодых людей, которые смогли найти свои вторые половинки, построить крепкие семьи, некоторые из них построили карьеру в шоу-бизнесе. Однако на это время на программе были и такие участники, которые не смогли справиться с возложенной задачей, не смогли добиться своей цели, что привело к их трагической кончине.

Одной из скончавшихся участников проекта стала Кристина Калинина. Впервые на экране Кристина появилась в программе «Голод», который существовал в 2006 году. После этого она пришла на программу «Дом-2». В реальной жизни у нее осталась маленькая дочь, что привело к негодованию участников телестройки. На протяжении всего участия Калинина не смогла построить отношения ни с одним парнем. Она постоянно ссорилась с другими ребятами. По прошествии двух недель после прихода на проект Кристина решила покинуть знаменитую программу. Когда она ушла из реалити-шоу, она не смогла справиться с чувствами и у нее развилась тяжелая форма депрессии. Через некоторое время она окончательно перестала употреблять пищу и пить воду. Именно это сыграло решающую роль в дальнейшей судьбе молодой девушки. В 2007 году, когда Кристине Калининой исполнилось 22 года, она скончалась от сердечной и почечной недостаточности.

Следующей скончавшейся участницей «Дома-2» стала Оксана Аплекаева. На программе Оксана пробыла всего два с половиной месяца. За все время пребывания на проекте, она многих парней свела с ума. Когда она только пришла на телестройку, она призналась, что с самого детства мечтала стать известной моделью. Именно поэтому она и пришла на программу, хотела исполнить свою заветную мечту. По прошествии 72 дней Оксана решила уйти с проекта, так как хотела начать карьеру модели, но ее мечта не смогла осуществиться: в 2008 году Аплекаеву убили.Напомним, что в начале 2008 года бездыханное тело Оксаны Аплекаевой нашли в Истринском районе Московской области. Осмотр показал, что причиной смерти девушки стало удушение. Тело девушки заметили дальнобойщики, которые проезжали мимо. Представители закона выдвинули несколько предположений случившегося. Одна из версий гласила, что девушку убил один из ее многочисленных ухажеров. На протяжении двух месяцев правоохранители не покладая рук искали виновного в преступлении, однако успеха это не принесло, так как у всех подозреваем было железное алиби. Вокруг таинственное и загадочного преступления ходило много слухов и версий. Друзья Оксаны были уверены, что девушка умерла из-за того, что стала невольной свидетельницей незаконных действий своих ухажеров.

Оксана Корнева скончалась в 2009 году. Когда девушка участвовала в телестройке, все участники называли ее «Кешей». Как только девушка пришла, она многим участникам мужского пола понравилась, так как с ней было легко общаться. Однако это не помогло найти ей вторую половинку. Через некоторое время она покинула шоу. В начале 2009 года поклонников «Дома-2» шокировало известие о трагической смерти Корневой – ее сбил автомобиль. Происшествие случилось на Садовом кольце, когда Оксана с подругой и ее парнем хотели перебежать дорогу. Всех троих сбила маршрутка. Пара умерла на месте, а Оксану привезли в больницу и определили в реанимацию. Однако в больнице не смогли ничего сделать, и на следующий день участница телестройки ушла из жизни.

В конце 2009 года от рака скончался еще один участник – Петр Авсецин. На скандальной передаче Авсецин пробыл всего 17 дней. В тот момент парню поставили страшный диагноз – онкология. Именно поэтому Петр был вынужден покинуть шоу. Долгое время молодой человек боролся с болезнью, но победить так и не удалось.

Анна Котова

Последним участником проекта «Дом-2», который трагически ушел из жизни, стал Андрей Кадетов. В апреле 2010 года на шоу пришел Кадетов и незамедлительно стал первым парнем, которые привлек к себе все внимание девушек. Привлекательный парень оказывал знаки внимания всех учасницам проекта, также у него были отношения сразу с несколькими представительницами прекрасного пола. Через время всем стало известно, что за пределами съемочной площадки у Андрея есть супруга. Парню дали несколько вариантов: участие в проекте и развод или семья. Молодой человек часто возвращался в родной Петербург, но возвращение было без развода. Ксении Бородиной, ведущей программы, это все надоела и она лишила парня статуса участника, что привело к его уходу.Однако в родном городе жизнь Андрея Кадетова трагически оборвалась. В 2010 году возле своего дома был обнаружен бездыханный Кадетов. Во время прогулки с собакой на него напал неизвестный мужчина и нанес 11 ударов ножом. Правоохранители выяснили, что некоторое время до гибели Андрей познакомился с девушкой, с которой провел ночь. На следующий день после знакомства она написала заявление в полицию об изнасиловании, однако через время забрала заявление, так как ее парень пообещал поговорить с Андреем. Молодой человек не стал разговаривать, просто ударил несколько раз ножом. После проведенного расследования и передачи материалов дела в суд, виновного в преступлении приговорили к 11 годам лишения свободы.