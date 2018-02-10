Рэпер Тимати показал трогательный снимок с маленькой дочерью Алисой

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Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.
От Редактора
Раскрыт новый инопланетный секрет.
Отечественный рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, опубликовал в Instagram видео со своей дочерью Алисой. За два часа ролик собрал
Рэпер Тимати приятно удивил своих поклонников, продемонстрировав трогательное фото с 2-летней дочерью Алисой. Ранее рэпер неохотно делился с публикой
Известный рэпер Тимати поделился со своими подписчиками в Instagram оригинальным снимком своей маленькой дочери Алисы. Музыкант не имеет ничего против того,