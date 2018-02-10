Рэпер Тимати показал трогательный снимок с маленькой дочерью Алисой

Рэпер Тимати показал трогательный снимок с дочерью Алисой, которой всего три года. По словам исполнителя, он на всё готов, лишь бы снова оказаться в беззаботном детстве, как сообщает VistaNews.

Интернет-пользователям очень понравилась дочка Тимати, которую ему родила модель Алёна Шишкова. По их словам, девочка очень весёлая и харизматичная. На фотографии ребёнок взял маску Тимати, чтобы «перевоплотиться». Рэпер подписал снимок, отметив, что он был бы готов на всё, лишь бы снова оказаться в «прекрасном беззаботном» детском возрасте.

Интернет-пользователи подчеркнули, что важно радоваться каждому мгновению, чтобы, повзрослев, не думать о «серости» дней, а в жизни был сплошной позитив. Трогательная фотография маленькой Алисы за короткое время набрала больше 100 тысяч «лайков».

Ирина Летинская