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| | Рэпер Тимати показал трогательный снимок с маленькой дочерью Алисой

Рэпер Тимати показал трогательный снимок с маленькой дочерью Алисой

Сегодня, 11:40
Рэпер Тимати показал трогательный снимок с дочерью Алисой, которой всего три года. По словам исполнителя, он на всё готов, лишь бы снова оказаться в беззаботном детстве, как сообщает VistaNews.

Рэпер Тимати показал трогательный снимок с маленькой дочерью Алисой

 

Интернет-пользователям очень понравилась дочка Тимати, которую ему родила модель Алёна Шишкова. По их словам, девочка очень весёлая и харизматичная. На фотографии ребёнок взял маску Тимати, чтобы «перевоплотиться». Рэпер подписал снимок, отметив, что он был бы готов на всё, лишь бы снова оказаться в «прекрасном беззаботном» детском возрасте.

Рэпер Тимати показал трогательный снимок с маленькой дочерью Алисой

 

Интернет-пользователи подчеркнули, что важно радоваться каждому мгновению, чтобы, повзрослев, не думать о «серости» дней, а в жизни был сплошной позитив. Трогательная фотография маленькой Алисы за короткое время набрала больше 100 тысяч «лайков».

Ирина Летинская
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